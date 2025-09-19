Felpudos y puertas ocupan la plaza Zorrilla en pro del derecho de los menores a crecer en familia La campaña nacional 'Puertas que abren historias' está impulsada por la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar

El Norte Valladolid Viernes, 19 de septiembre 2025, 18:58 | Actualizado 19:24h.

Cien felpudos y 30 puertas ocuparon hoy la plaza Zorrilla en el marco de la campaña nacional 'Puertas que abren historias', impulsada por la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar (ASEAF) y organizada en Valladolid por la Asociación Regional de Familias Adoptantes y Acogedoras de Castilla y León (ARFACYL), para poner en valor el acogimiento familiar entre los vallisoletanos.

La plaza se convirtió en un gran escenario simbólico repleto de felpudos con nombres propios por cada uno de los más de 550 niños, niñas y adolescentes que aún viven en un centro de acogida en Castilla y León, y de puertas abiertas que evocan la entrada y bienvenida a un nuevo hogar.

En un comunicado recogido por Ical, desde la organización señalaron que la iniciativa «busca concienciar a la ciudadanía sobre el derecho de todos los menores a crecer en un hogar y advertir de la necesidad de que se amplíe el número de personas que conforman la red de familias acogedoras», ya que en España todavía hay más de 17.000 niños, niñas y adolescentes que crecen en centros de protección «sin la posibilidad de hacerlo en un entorno familiar seguro, estable y afectivo donde puedan crecer y desarrollarse plenamente», apuntaron.

«Aún estamos lejos de que se cumpla el compromiso marcado por el Gobierno y las comunidades autónomas de que en el año 2026 no haya ni un solo menor de seis años creciendo en centros, y que en 2031 tampoco lo hagan los menores de diez años», advirtió el presidente de ARFACYL, Javier Álvarez-Ossorio. Solo en Valladolid, según datos de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, hay un total de 100 menores en centros de acogida, de los que 20 tienen entre cero y seis años, añadió.

En este contexto, las puertas y felpudos instalados en la Plaza Zorrilla han actuado como un «poderoso recordatorio visual». Y es que, cada puerta representa la «posibilidad de un nuevo comienzo para un menor. Cada felpudo nos recuerda que detrás de las cifras hay nombres propios, historias en construcción y vidas que esperan la oportunidad de crecer en familia», afirmó Álvarez-Ossorio, quien reconoció la dedicación de toda esa red de familias que ya ha abierto sus hogares en Castilla y León a menores tutelados.

Además de la instalación, durante la mañana los asistentes han participado en la creación de un gran mural colaborativo sobre el acogimiento familiar, en el que familias acogedoras y personas interesadas han expresado con colores y mensajes lo que significa ofrecer un hogar a un menor que carece de él, subrayaron.