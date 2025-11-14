El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Alumnos y miembros del AMPA del Cardenal Mendoza, en el desfile con faroles.

Alumnos y miembros del AMPA del Cardenal Mendoza, en el desfile con faroles. Iván Tomé

Valladolid

Los farolillos de Sankt Martin brillan en las calles de la ciudad

Cerca de 150 niños, padres y profesores del colegio Cardenal Mendoza celebran esta tradición alemana con un desfile organizado por el AMPA

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Viernes, 14 de noviembre 2025, 20:00

Comenta

Los alumnos de Infantil y Primaria del colegio público Cardenal Mendoza llevan semanas inmersos entre cartones, papeles de colores y pegamentos para preparar uno de ... los días más especiales del curso, la celebración de Sankt Martin. Se trata de una fiesta muy arraigada en Alemania, que recuerda la historia de San Martín de Tours, el soldado romano que compartió su capa con un mendigo en una noche helada y que hoy es símbolo de solidaridad.

