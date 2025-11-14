Los farolillos de Sankt Martin brillan en las calles de la ciudad

Los alumnos de Infantil y Primaria del colegio público Cardenal Mendoza llevan semanas inmersos entre cartones, papeles de colores y pegamentos para preparar uno de ... los días más especiales del curso, la celebración de Sankt Martin. Se trata de una fiesta muy arraigada en Alemania, que recuerda la historia de San Martín de Tours, el soldado romano que compartió su capa con un mendigo en una noche helada y que hoy es símbolo de solidaridad.

La cita tuvo lugar en la Plaza Mayor, cuando la luz del día empezaba a caer y los primeros farolillos (laternen) comenzaron a encenderse. Cada pequeño sostenía el suyo, elaborado a mano con papeles translúcidos, cartones recortados, bombillas led y otros materiales reciclados. Han sido varias semanas de trabajo en casa y en clase. «Los faroles los hacen los niños en casa, los llevan al cole y allí se exponen toda la semana. Luego se hace un pequeño concurso y se eligen ganadores», explica Chus González, miembro del AMPA y una de las impulsoras del desfile.

El colegio público Cardenal Mendoza, único centro de la provincia y uno de los tres de Castilla y León con sección bilingüe en alemán, lleva ya cuatro años celebrando esta tradición. Lo hace con el apoyo del AMPA, que se propuso abrirla a la ciudad para que los vallisoletanos conozcan una de las costumbres más queridas en Alemania. «Solemos celebrar todas las festividades importantes de aquel país y se promueve muchísimo su cultura, desde la gastronomía, hasta el Festival de Cine de Berlín. Y en el caso de Sankt Martin, nos parecía bonito salir a la calle a celebrar la solidaridad tal y como lo hacen los alemanes», cuenta González.

En parte, la lluvia deslució el desfile, pero no aguó la ilusión. Con los faroles en alto y al ritmo de las canciones tradicionales, cerca de 150 niños, padres y profesores recorrieron las calles Ferrari, Teresa Gil y plaza de España hasta llegar al colegio, en la calle Panaderos. Allí, un grupo de alumnos representó la historia de Sankt Martin. El protagonista fue Alberto Rivera, un estudiante de quinto de Primaria que encarnó al soldado solidario. «Ha estudiado mucho para hacer el papel», comentaba su profesora de alemán. «Me hace mucha ilusión interpretarlo», decía él ataviado con una larga capa.

La implicación del profesorado es clave para que la celebración salga adelante. «Llevamos preparando esta fiesta un par de semanas. Ensayamos con ellos en clase, conocen la historia de Sankt Martin perfectamente, las canciones… Las familias se integran muchísimo, y eso es una gran satisfacción», señala Luisa María Arias, directora del centro educativo. «Forma parte del currículum de alemán, pero también es cultura. En cualquier pueblo alemán se celebra esta tradición desde épocas ancestrales», prosigue.

Entre los padres también había gran ilusión. Para Bernd Nisch, de origen alemán y residente en Valladolid desde hace años, celebrar esta fiesta con su hijo Otto es muy especial. «Llevo bastante tiempo lejos de mi país y es bonito volver a celebrarlo. Allí todo el mundo canta las canciones durante el recorrido. Aquí, como no las conocen, las ponemos en altavoz», explica. «Allí encendemos los farolillos más temprano, a las cuatro de la tarde, porque a esa hora ya es de noche. Me trae muy buenos recuerdos», concluye.