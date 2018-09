Los faroles de Tordesillas animan la víspera de las fiestas patronales Numeroso público disfruta de la muestra de faroles. / Patricia González El día grande de los faroles será mañana, cuando alrededor de las 22:55 horas, tras el toque del reloj suelto y el disparo de bombas y cohetes, se ponga en marcha el tradicional desfile de lucernas PATRICIA GONZÁLEZ Viernes, 7 septiembre 2018, 22:08

La localidad de Tordesillas acogió hoy la exposición de faroles en las Casas del Tratado en la Plaza Mayor. Este concurso, en el que compiten piezas artesanales, que combinan la tradición con la modernidad, y que desde hace años vive un repunte con la participación de multitud de peñas, es una de las iniciativas más atractivas de toda la provincia. Los faroles, que destacan por la calidad pictórica de todas de cada una de las pinturas que conforman sus caras inferiores y superiores, son verdaderas obras de arte. Los motivos suelen ser imágenes tradicionales de las fiestas de la Peña, como la Virgen; el Toro de la Vega, el baile de los mantones o el toque del reloj suelto.

Pero el día grande de los faroles será mañana, cuando alrededor de las 22:55 horas, tras el toque del reloj suelto y el disparo de bombas y cohetes, se ponga en marcha el tradicional desfile de lucernas que recorrerán el casco histórico del municipio rememorando las guardias que se hacían antaño por las murallas de la villa con la única compañía de la luz de estos faroles.

En la actualidad no dan luz, pero van acompañados de música y de un ambiente festivo en toda regla, ya que son cientos de personas las que participan y se acercan hasta la Villa del Tratado para disfrutar del desfile que recorrerá Santa María, Foraño, Dimas Rodríguez, La Viña, Corro Bazán, Cantareros, San Vicente, Empedrado, Jardines del Palacio, Alonso Castillo Solórzano, Las Claras, La Soga, Santa Rita, Santiago, Valverde, San Pedro y Plaza Mayor. No será hasta las dos de la madrugada cuando se anuncie el nombre de los grupos que han obtenido premio, pero no el orden de los mismos, que se dará a conocer el domingo, en el Corro de Santa María, a las 17:30 horas. Las fiestas arrancarán mañana con el pregón a cargo de la tordesillana Eva Cesteros, directora de Operaciones de la División ASD de Altran, donde dirige un equipo de casi 1.100 consultores y más de 250 proyectos en curso.