Las familias monoparentales reclaman en Europa una ley que las reconozca

«Tienes muchos momentos de soledad, aunque te sientas feliz»

Cuando el niño se pone enfermo, sus padres sufren. Pero en algunos casos hay otra situaicón que preocupa más. «Lo paso peor cuando me pongo enferma yo», dice Beatriz Hernández. «Porque tienes que seguir atendiéndolos». Monocyl aglutina casos de todo tipo, desde divorcios y separaciones hasta viudedades o madres solas por elección, pero hay situaciones recurrentes. «A veces hay una sobrecarga del cuidador principal. Y casi claudicas, pero tienes que seguir, no tienes un rato de 'necesito este tiempo', al cuidador no lo cuida nadie», explican. Por eso «uno de lo objetivos de la asociación es crear lazos».

A veces incluso con gente que ni siquiera se siente «familia monoparental». Simplemente no es consciente de esa situación, que puede ser sobrevenida, porque en ocasiones puede contar, por ejemplo, con cierta ayuda familiar. Eso no obsta para uqe se puedan sentir «desubicadas, porque no estás en un mundo de familias tradicionales», sino en una especie de «limbo» en el que, aseguran, «hay muchos momentos de soledad, por más que se sientas feliz». Esa necesidad de crear vínculos con otras familias monoparentales con vivencias parecidas viene nada también por los propios hijos. «Los niños a veces se hacen preguntas y cuando ven niños en su misma situación ven que no pasa nada, les viene bien», aseguran.

Su asociación es bastante reciente, pero crece a buen ritmo porque, como muestran las estadísticas, cada vez hay más casos de familias monoparentales, especialmente relacionados con separaciones y el aumento de las maternidades en solitario.