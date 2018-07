«Falta caridad en las cofradías y en la Semana Santa de Valladolid»

«Quien piense que mi proyecto significa una continuidad está muy equivocado». Así de contundente se muestra Isaías Martínez Iglesias, elegido la semana pasada como nuevo presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid. Aboga por la creación de un patronato o una fundación amparada por las instituciones, que profesionalice la actividad de las 20 hermandades, «pero siempre con nosotros presente en ella, que somos quienes conocemos la Semana Santa».

–¿Quién es Isaías Martínez?

–Una persona que está en la Semana Santa desde hace más de 40 años. Me hice cofrade de la Exaltación de la Cruz primero y me debe faltar muy poco para los 25 años en la del Descendimiento.

–¿Y cómo aparece como candidato a dos días de concluir el plazo?

–Mi idea era dejarlo ya, porque esta pasada Semana Santa he terminado cansadísimo, pero en vista de que no se presentaba ningún candidato, que yo tenía mis ideas, decidí presentarme.

–¿Qué es lo primero que quiere fomentar?

–Quiero aglutinar todos los movimientos de jóvenes que hay en las cofradías en torno a la pastoral y los eventos que se están realizando para jóvenes cofrades, y desde la junta darles la relevancia que merecen. Cuando haya encuentros, que vayan más chavales, más cofrades, que no sea una representación testimonial. Lo bueno es que tienen relación, pequeña, pero la tienen. Desde la junta tenemos que encauzar todo eso.

–¿En qué basa su idea de la Semana Santa de Valladolid en el futuro?

–Hay dos pilares fundamentales. Uno es lo que se refiere al aspecto religioso. Siempre he dicho que para mí es esencial aplicar los Evangelios a las cofradías, destacando la hermandad y la caridad. Siempre he pensado que falta mucha caridad en la Semana Santa. Si conseguimos, y así se lo he dicho a todos los presidentes según he ido hablando con ellos, un poquito de caridad, que sean tolerantes, que se vea que somos una hermandad, que hay respeto, habremos conseguido muchísimo. Aun así, la junta funciona bien pero si conseguimos eso habremos dado un paso muy importante. El otro pilar fundamental es la promoción, que debe ser fuerte. Valladolid se merece mucho más y no tiene la repercusión que debería tener. Estamos viendo que las cofradías no crecen.

–¿En la práctica, qué propone?

–Todo esto hay que ayudarlo con audiovisuales, con publicaciones, con presencia en los colegios, con promoción en ciudades de entidad, con una campaña coordinada con las instituciones...

–¿Y cómo quiere hacer todo este cambio si la junta está prácticamente formada por los mismos miembros que en los últimos años?

–Porque el presidente no es el mismo que en los últimos años. Yo no soy Felipe. Su prioridad fue hacer la nave. Yo quiero ir por el camino que he dicho y debemos efectuar un giro muy importante.

–¿Entonces nos olvidamos de la continuidad y la perpetuidad?

–De raíz. No va a ser una continuidad. Va a ser completamente nuevo y pelearé por ello. Si hay que ir al Ayuntamiento a pedir, lo haré; pero hay que promocionar la Semana Santa y buscar sitios donde merezca la pena ir a vender Valladolid. Ir a un pueblo como se ha hecho los últimos años no tiene sentido. Hay que ir a sitios que repercutan positivamente en la ciudad y que estén al nivel de la importancia de nuestra Semana Santa.

–¿Hay posibilidad de 'profesionalizar' la gestión?

–Se ha hablado mucho de un consorcio, de un patronato o de privatizar la junta. Me parece muy buena idea siempre y cuando estuviera la Junta de Cofradías presente. Nosotros, por nuestra cuenta, no somos especialista en turismo, ni en cultura, ni en promoción, pero sí somos especialistas en nuestra Semana Santa, en nuestras imágenes y en nuestras cofradías. Y por ese motivo tenemos que estar ahí en ese posible patronato. Estaría bien que un experto de la Junta de Castilla y León, del Ayuntamiento o de la Diputación buscaran cómo mejorar un grupo y gestionar todo esto, pero siempre contando con alguno de nosotros para estar asesorados. Y nuestra presencia en eventos de promoción, tipo Intur o Fitur, tiene que ser incuestionable para poder transmitir y explicar lo que es nuestra Semana Santa. No vale con repartir unos folletos o llevar unos carteles.

–¿Nos están adelantando otras semanas santas?

–Sí, y no solo de las ciudades, sino también de muchos pueblos, y desde hace años además. Esa es una de mis ideas, recuperar el prestigio de nuestra Semana Santa por el bien de nuestras cofradías. Tenemos que vender la imagen que ha habido siempre de la de Valladolid, recuperarla y que el público y el turista vuelva a lo que venía hace muchos años, a permanecer unos días en la ciudad, a recorrer las iglesias y a disfrutar de todo lo que Valladolid ofrece.

–¿Satisfecho con las aportaciones de las instituciones?

–En Valladolid se organizan muchas actividades con menos presencia del público y menos repercusión que reciben mucho más apoyo que nosotros. No tenemos publicaciones y los visitantes demandan. No tenemos desde hace muchísimos años un DVD. Nada es comparable a la Semana Santa de Valladolid en calidad, repercusión y llegada y presencia de personas en la calle. Y, a partir de ahí, hay que buscar el apoyo de los hoteles, de los restaurantes, de otras entidades de la ciudad que son muy conscientes de que cuando más gente viene a Valladolid es en Semana Santa. Me duele mucho escuchar cada Semana Santa que hay más de un 90% de ocupación. ¿Yqué se lleva la Semana Santa? Nada, absolutamente nada. Por ejemplo, la Junta de Castilla y León nos da una partida importante para montar una exposición que a lo mejor es un modelo agotado o se podría utilizar para ideas mucho más beneficiosas. Vería más positivo que nos dieran la subvención y que posteriormente nos exijan justificar en qué nos hemos gastado el dinero.

–¿Tiene la sensación de que hay cofradías que no responden a ese sentido de unidad?

–No solo tengo esa sensación, sino que la he vivido y he sufrido por ello. Hay cofradías a las que hay que decirlas lo que hablábamos al principio: «Ten un poco de caridad con las demás», porque hay directivos que merecen mucho la pena, pero hay otras que las importa poco la Semana Santa en su conjunto. Todo lo que es la Junta de Cofradías no les importa nada, simplemente son ellos y eso hay que cambiarlo porque es la imagen de la ciudad y es la imagen que estamos transmitiendo y que no nos beneficia. Tenemos que ser veinte cofradías unidas y hermanadas de verdad y esa va a ser mi pelea los próximos cuatro años.

–¿Está de acuerdo en la línea del Arzobispado de no conceder nuevas procesiones?

–No estoy muy a favor de la línea de Arzobispado en este sentido. Estoy por revisar las procesiones, hablar con los partícipes de ellas. En principio, la del Viernes Santo quiero realzarla, darle el sentido que debería tener realmente. Estoy harto de oír la expresión desfile procesional. No es un desfile procesional, es una procesión y, como tal, los cofrades tienen que vivir la Procesión General del Viernes Santo con un sentido de oración, de sacrificio, de reflexión interior, con un evidente concepto religioso. A partir de ahí, estaría por la labor de revisar algunas procesiones que no tienen el sentido que deberían tener o la ubicación o el día correcto.

–¿Es partidario de activar el Sábado Santo?

–Es cierto que litúrgicamente no hay nada el Sábado Santo porque no hay lugar para ello, y es cierto que en otras ciudades salen el Sábado Santo en procesión. Pero también salen el Domingo de Ramos con capirotes siendo un día de gloria. Habría que buscar algo.