La falta de camas en el Clínico de Valladolid obliga a sacar un paciente de la UCI al pasillo Cabecero de una cama de la UCI del Clínico. / M. Á. S. El hospital asegura que fue una medida «extraordinaria» al llegar una urgencia vital y que la afectada no corrió riesgos ANA SANTIAGO Valladolid Viernes, 25 enero 2019, 21:22

No es la primera vez y el personal sanitario traslada cada año a Sacyl el problema de falta de camas en hospitalización y en la Unidad de Cuidados Intensivos. La sobrecarga de demanda asistencial obligó el pasado día 11 al Servicio de Medicina Intensiva del Clínico a trasladar a una paciente al pasillo, con el consiguiente estado de ansiedad y desconcierto además de protesta de los familiares de la afectada.

Según explica el hospital, «la UCI estaba ocupada en su totalidad y llegó una urgencia vital que tuvo que ser ingresada en esta unidad, lo que motivó la adopción de una medida excepcional con una paciente, que hubo que sacarla del box, siempre bajo criterio médico y, dado que era la persona que estaba más estable, se optó por ella». Insiste asimismo el hospital que, «en ningún momento, corrió riesgo vital alguno; ya que estaba a la espera de completar algunas pruebas para ser trasladada a planta y de hecho –insisten– fue dada de alta y se marchó a su domicilio tan solo cuatro días después». La Gerencia del Clínico defiende que «se trata de una situación para nada habitual en una unidad de una complejidad también excepcional, que no depende del grado de ocupación de hospital, dado que éste podría estar vacío y la UCI llena o al revés».

La carencia de recursos también obligó a traslados a REA y a prevenir al 112

El paciente grave que llegó al sobrecargado servicio sufría un cuadro anafiláctico con una grave insuficiencia respiratoria y los recursos disponibles en ese momento eran limitados; de ahí, la citada decisión, pero no fue la única. El hospital también tuvo que alertar al sistema de emergencias 112 de posibles traslados extrahospitalarios, derivar ingresos a la REA y negar cama a la Coordinación de Trasplantes en un caso de posible evolución a muerte encefálica para la donación de órganos, entre otras medidas extraordinarias, según fuentes sanitarias.

El Clínico también explica que en el mes de enero hay, históricamente, un grado de ocupación muy alto entre el 85% y el 90% –88% ayer mismo– por lo que «se adoptan las medidas necesarias de hospitalización con su correspondiente personal, pensando sobre todo en la gripe. Este año se han dispuesto hasta el momento actual 10 camas de la séptima planta (las antiguas Coronarias), otras dos en la UCI pediátrica y otras 11 en diferentes zonas, con un incremento de personal de 17 profesionales.

La UCI del hospital dispone solo de 11 puestos de observación y atención por lo que no es difícil que la demanda desborde a los recursos existentes. Desde el sindicato UGT del hospital se insiste en que «esta lamentable situación se repite demasiado a menudo. No es un caso aislado y anecdótico, es una sobrecarga importante al ser referencia de casos de ictus que recae sobre los equipos médicos, de enfermería y demás personal y para la que no se han adoptado soluciones. El hospital lleva toda su vida, más de 40 años con los mismos 11 puestos de UCI y con las mismas 777 camas, sin que se prevean ampliaciones con las obras bajo el argumento de que las cirugías son más ambulatorias o con menos tiempo de ingreso; pero lo cierto es que muchas veces faltan camas».

«Tiene menos camas en UCI que hospitales con poblaciones similares que superan la veintena y tampoco han aprovechado el traslado de la REA de Coronarias a las nuevas instalaciones para utilizar las antiguas como UCI; lo que no requeriría demasiado aumento de persona».