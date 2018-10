La fachada maldita de Huerta del Rey vuelve a arrojar ladrillos El bloque de viviendas del número 10 de la calle Juan II de Castilla, acordonado. / J. S. Los vecinos de un bloque de once plantas de Juan II de Castilla reviven la «pesadilla» que llevó a su desalojo hace catorce años J. SANZ Valladolid Martes, 16 octubre 2018, 08:15

«Lo de hace catorce años fue una auténtica pesadilla que esperamos no tener que volver a vivir, ya que lo de ahora parece cosa de poco, aunque es cierto que esta fachada no ha parado de dar problemas desde que construyeron el edificio», coincidieron ayer en señalar los vecinos del bloque de viviendas del número 10 de la calle Juan II de Castilla, con vuelta a Mieses, en Huerta del Rey, un torreón de once alturas cuyo perímetro (con vistas a Mieses) permanece acordonado desde el pasado domingo después de que su fachada volviera a perder parte del revestimiento de ladrillo de la última planta y los cascotes fueran a parar sobre la vía pública.

El inmueble, construido en 1999, tuvo que ser desalojado el 10 de febrero de 2004 al abombarse parte de la fachada entre los pisos séptimo y octavo. Aquella enorme grieta obligó a demoler buena parte del revestimiento de ladrillo y llevar a cabo una costosa intervención de urgencia que mantuvo fuera de sus casas a las 44 familias que viven en esta comunidad durante ocho días.

«Aquello quedó definitivamente solucionado y después se han vuelto a realizar otras intervenciones menores en la fachada», recordaron este lunes los vecinos antes de incidir en que en esta ocasión «nadie nos ha comunicado nada» más allá de haberse encontrado con un desconchón en la esquina de la última planta y con el cordón de seguridad que establecieron los policías y bomberos que acudieron el domingo de nuevo, catorce años después, a sanear la fachada maldita de Huerta del Rey.

Detalle del desconchón en la última planta del edificio. / J. S.

«Reparación inmediata»

El administrador de la comunidad concretó ayer que están ya en contacto con un arquitecto para «examinar la fachada, elaborar un proyecto y proceder a su reparación de inmediato». Todo apunta, añadió, a que «no se trata de un problema estructural sino de una pequeña zona del revestimiento de ladrillos caravista que se ha despegado de los forjados». El problema es que el paño en cuestión se encuentra en la parte más alta de un inmueble que ronda los 25 metros de altura, con el consiguiente riesgo para los peatones ante la posible caída de cascotes, sobre todo, por la presencia de un comercio de productos para piscinas situado precisamente bajo la fachada afectada.

De manera que el lateral del edificio se mantendrá acordonado con vallas hasta que se lleven a cabo los trabajos para afianzar el área afectada del revestimiento. Tanto el portal como la entrada al garaje subterráneo se han librado, al menos, del cordón de seguridad al encontrarse en otra cara, la que mira a la calle Juan II de Castilla. «Confiamos en que los vecinos no se vean afectados por las obras», apuntaron desde la comunidad antes de recordar que hace año y medio «ya se aseguró el revestimiento de los forjados entre los pisos al abombarse por la dilatación».