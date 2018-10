Una exposición fotográfica alerta contra el «racismo de baja intensidad» Trabajadores y usuarios de Procomar, con fotografías de la exposición. / GABRIEL VILLAMIL El Centro de Igualdad alberga una muestra que reúne testimonios de inmigrantes que han sentido muestras de discriminación VÍCTOR VELA VALLADOLID Viernes, 12 octubre 2018, 12:27

Cuenta Mohamed Ennachet, natural de Marruecos, 35 años, los últimos cinco en Valladolid, que nunca en su vida se había encontrado con una situación de discriminación hasta que se topó con dos agentes que le obligaron a bajar del coche y, de malos modos, le «empujaron contra una farola» después de pedirle la documentación. «Recuerdo ese momento con rabia e indignación, con tristeza. Desde entonces, me he vuelto más desconfiado y distante».

Su testimonio, la experiencia de Mohamed, trabajador autónomo, padre de tres hijos (dos de ellos gemelos), forma parte de la exposición 'Su coraje, nuestro compromiso', una muestra organizada por Red Acoge en la que la fotógrafa Sofía Moro reúne retratos y testimonios de personas que han sufrido en algún momento «racismo de baja intensidad».

«Desde que te pones un pañuelo, te conviertes en extranjera, en un peligro potencial y en una terrorista», relata Amparo Sánchez Rosell, una valenciana que a los 46 años decidió convertirse al Islam. Ana, vallisoletana, recuerda aquel momento en el que estaba convencida de que conseguiría trabajo en una tienda. «El currículum encajaba a la perfección», dice. «Pero cuando vieron mis apellidos, Jiménez Gabarre, empezaron las dudas. Noté el rechazo. Ellos querían que les dijera que era gitana, pero no lo hice, por más que me preguntaban. Estoy orgullosa de mí y de mis raíces, pero eso no importaba para el puesto de trabajo».

«Empleo y vivienda son los sectores donde más se detectan los casos de discriminación», indica Marta Peña, psicóloga de Procomar. «En portales de Internet nos hemos encontrado con anuncios para alquilar piso en el que ponen 'No extranjeros. No mascotas'. Así, seguido. En esos casos, hablamos con el propietario del piso y el responsable de la web para explicarles por qué eso es un caso claro de discriminación», dice Peña. José Antonio Álvarez, presidente de Procomar, recuerda que la entidad no ha tramitado este año denuncias por discriminación en Valladolid, aunque en España sí que se han detectado 73 incidentes y cinco delitos de odio.

Aunque sí que hay comportamientos que pueden incluirse en ese «microrracismo» al que pone rostro la exposición que hasta el 31 de octubre puede visitarse en el Centro de Igualdad (en Huerta del Rey). Por ejemplo, ese bolso colocado en el asiento del bus para que no se siente al lado el extranjero que acaba de entrar. Por ejemplo, que no saluden en el supermercado, pese a ser clienta cotidiana, como tantas españolas a las que sí se desea buenos días. Señales de que todavía hay que dar pasos para trabajar en la integración.

Lo dice Ivanka, una vallisoletana procedente de Ucrania y que trabaja como técnica del programa de Refugio en Procomar. «Por mucho que llevemos viviendo, siempre tenemos la sensación de que no somos de aquí. Pero lo mismo ocurre cuando vuelves de visita a tu país, ya tampoco te sientes de allí», indica Radostina, mediadora búlgara. Juntas subrayan que hay nacionalidades especialmente señaladas:marroquíes y rumanos. «Pero, en general, Valladolid es una ciudad segura, acogedora, que recibe muy bien», dicen Natalia y Sara, procedentes de Venezuela. Rafi Romero, concejala de Servicios Sociales, resalta ese perfil integrador de la ciudad, con 13.484 extranjeros empadronados a 1 de julio (el 4,49% de la población).