De exdirectivo financiero a profesor informático en Santovenia a los 85 años

Esteban es un empleado de banca jubilado ejemplar, activo, en buen estado físico y anímico, que a sus 85 años trata de ayudar a diario a personas mayores con dificultades para acceder a dispositivos electrónicos e informáticos.

En Santovenia de Pisuerga no solo tienen la inmensa fortuna de tener un vecino así, sino que además pueden aprender y disfrutar de sus conocimientos, metodología y empuje para ayudar a un sector de la población sobre el que existe un vacío que provoca especiales dificultades para acceder a trámites de la vida de cada cual.

En definitiva, Esteban Paz González emplea su tiempo y conocimientos en hacer más fácil el día a día de quien está dispuesto a dejarse enseñar y ayudar.

«Hay personas mayores para las que las nuevas tecnologías cayeron en sus vidas como una losa. Nadie se preocupa de ellos y tienen serias dificultades», lamenta Esteban Paz.

Nuevos dispositivos

Razona con más criterio y razón que un santo que hoy en día a los niños, en los colegios o institutos o en el ámbito familiar, tienen acceso a todo tipo de dispositivos que les hacen tener todos los conocimientos necesarios para realizar o acceder a cualquier página web, portal necesario, juego o cualquier aplicación. Es algo natural, como el hablar, que aprenden desde pequeños, en lo que se ha dado en denominar la generación digital.

¿Qué sucede cuando una persona mayor, sin este tipo de conocimientos, tiene que encender un ordenador o ayudarse de un simple ratón? Son hábitos y gestos que tenemos ya como naturales, habituales, sencillos e inmediatos. Esteban Paz explica a sus alumnos de avanzada edad a realizar gestos de nuestra vida tan habituales como acudir a un cajero automático de un banco y obtener información de la cuenta bancaria, obtener un extracto o sacar dinero. Marcar un número en un móvil, moverse por los menús de una tablet o un teléfono de última generación o no tan última, conseguir una cita médica a través del sistema informático que hay que padecer telefónicamente, renovar el DNI, acceder a un ordenador, etc.

Son trámites y gestiones esenciales hoy en día. «Nos hacen falta, son necesarios, y muchas personas no son capaces por desconocimiento y, lo peor de todo, tienen miedo a acceder a ello por si cometen un error», explica Esteban. Este jubilado de banca reflexiona que en pocos años desaparecerán la mayoría de empleados del sector, pero estas personas necesitarán realizar trámites bancarios, conocer información, poder sacarse un billete de tren cuando ya no existan ni taquillas ni taquilleros, etc.

Lector a diario de la web de El Norte de Castilla, a las ocho de la mañana, nada más levantarse de la cama, nunca sale de casa sin «estar al día de la información de mi Valladolid y del país. Enciendo el ordenador y visito la web, entro en las noticias que más me interesan, y ya puedo salir a la calle sabiendo lo que está pasando o va a pasar en mi ciudad», explica Esteban.

Una vez comenzado el día, su rutina son las clases que imparte en Santovenia, ayudar a los demás y no dejar de reciclarse y tratar de estar a la última para poder enseñar al resto. Mientras tanto, los días pasan por su vital salud, sin desaliento y con ganas de seguir muchos años más. Esta misma semana han concluido las clases de los grupos de los cursos que imparte diariamente en Santovenia, se han repartido los diplomas a los asistentes, pero tras el descanso del verano, estará preparado para comenzar de nuevo, aunque quien necesite ayuda estos próximos meses y tenga algún problema, ya sabe que pueden acudir a él en cualquier momento. Si lo sabe, lo dirá, y si no sabe la solución, «ya buscaré en Internet cómo solucionarlo y conseguir datos», dice.