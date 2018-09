Los 'excelentes' vecinos de Laguna Los premiados con las autoridades locales. / J. N. El municipio emprega Premios Cascajo a la Excelencia JESÚS NIETO Laguna de Duero Viernes, 7 septiembre 2018, 10:45

El Ayuntamiento de Laguna de Duero ha entregado a Sara Galindo el Premio Cascajo a la Excelencia, por la mejor trayectoria investigadora; y a Raúl Ortega, como mejor estudiante de Secundaria y Bachillerato. Galindo es licenciada en Biología por la Universidad de Salamanca, doctora en Ciencias de la Visión, con mención internacional, y sobresaliente 'Cum Laude' por las universidades Complutense de Madrid, Murcia, Santiago de Compostela y Valladolid, premio extraordinario de Doctorado y Máster en Investigación en Ciencias de la Visión por la Universidad de Valladolid, entre otros méritos, además de ser autora de numerosas publicaciones en revistas científicas y ponencias en congresos. «Trabajo como investigadora postdoctoral en el IOBA. Estoy investigando con células madre para regenerar problemas de la superficie ocular. En mi tesis doctoral estudié si las células madre procedentes de liposucción pueden regenerar problemas de la superficie ocular», explicó tras recibir el galardón.

Por su parte, Raúl Ortega ha estudiado en el IES María Moliner de Laguna de Duero y ha terminado el bachillerato con un 10 de nota media. Además ha participado en Olimpiadas de Matemáticas, Canguro Matemático, practica tenis y natación y ayuda a compañeros de cursos inferiores. «Hay que estudiar muchas horas, pero hay tiempo para todo». Ortega comenzará este curso sus estudios de Medicina en la Universidad de Valladolid. «La mayoría de la gente que estudia esta carrera es o porque lo tiene muy claro o porque les viene de familia. Pero en la mía no hay ningún médico y, además, había más cosas que me gustaban. Pero me encanta ayudar a la gente». No tiene muy claro a qué especialidad se dedicará en el futuro.

«Tenemos mucho potencial en nuestros chicos y chicas, muy bien preparados y únicos como personas, que es lo más importante. Nuestro deseo es que ese potencial no tenga que ser exportado fuera de nuestras fronteras y que encuentren en nuestra geografía un lugar donde poder desarrollar todos sus conocimientos», dijo la concejala de Educación, María Luisa Cortijo.