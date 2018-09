Los exalcaldes de Rueda y Ceinos, exdiputados del PP, se pasan a Vox Juan Alonso Morales y Celiano Vielba. / El Norte Ambos se consideran defraudados por el que hasta ahora ha sido su partido EL NORTE Valladolid Jueves, 20 septiembre 2018, 12:09

Juan Alonso Morales, afiliado al Partido Popular desde 1999, fecha en que comenzó su vida política en Rueda, donde salió elegido alcalde ese mismo año y hasta el 2015, mandato este última en el que fue diputado provincial, ha solicitado esta semana el alta en la formación Vox ya que, a su juicio, encarna «todo aquello por lo que merece la pena seguir luchando y defender: los valores en los que siempre he creído. Y si Vox me da su confianza, seguiré luchando por conseguir, en la próxima legislatura, lo mejor que Rueda se merece».

Recuerda que hace ya muchos años se afilió al PP por coincidir con los valores que entonces representaba dicha formación, «defensa al derecho a la vida, de la familia, la unidad de España y un modelo económico y de educación coincidentes con los míos. Con los años, el que era mi partido, ha ido interiorizando la supremacía moral de la izquierda, fundamentalmente del PSOE, y ha abandonado, llevado por los complejos, la lucha ideológica. A este abandono de los principios se ha sumado el efecto de la corrupción que los dirigentes del partido no han enfrentado a tiempo. Uno y otro hecho, unidos a las diferencias personales con el equipo local, me hicieron tomar la decisión de darme de baja en mayo de 2018».

El mismo camino ha seguido el exalcalde de Ceinos de Campos Celiano Vielba Fernández, afiliado al PP desde 2003, año en el que llegó a la Alcaldía y que mantuvo hasta 2015. Durante ese periodo presidió la Mancomunidad de la Zona Norte, de 2009 a 2011, cargo que dejó en 2011 para centrarse en sus responsabilidades como diputado provincial hasta 2015.

«Siguiendo el ejemplo de referentes para mí, como Miguel Ángel Blanco, Gregorio Ordóñez y Ortega Lara, me afilié, envuelto en el espíritu liberal que era entonces el partido de José María Aznar. Sentía la necesidad de dar un paso por nuestros principios y valores: la vida, la libertad, la unidad de España, además de la bajada de impuestos. Con los años, aquella formación a la que yo me uní, ha ido desdibujándose», señala en una carta, en la que añade que el PP ha llegado a aceptar, sin grandes cambios, «la Ley del Aborto de Rodríguez Zapatero, el modelo socialista de enseñanza, no defiende el castellano en determinadas regiones, llega a renunciar en favor de los nacionalistas a que el Ejército y la Guardia Civil estén presentes en esas regiones, como siempre han estado. Y sumado a todo esto, aparece la corrupción por varias zonas, sin que los dirigentes reaccionen a tiempo. Esta pérdida de valores y la deficiente gestión en la cuestión catalana, por un lado; y la desmotivación que se experimenta al ver un partido sin ideas ni principios, cuyo fin se restringe a mantenerse en el poder, me hace dar un paso a un lado».

Añade que tras conocer a gente cercana a Vox, que le invitaron a conocer más directamente su proyecto político y su equipo, ha visto en ellos reflejado su ideario.