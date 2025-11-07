Discreta pero esperada bienvenida, aunque habrá que esperar al nuevo año. Eurostars Valladolid estrena su marca en la capital acercándose desde esta mañana a los ... ciudadanos tras retirar las vallas de obra permitiendo vislumbrar la totalidad de su fachada y luciendo la cartelería de acceso y la placa identificativa de ser un establecimiento de 5 estrellas. El nuevo hotel se asoma desde primera hora de este viernes a los vallisoletanos en lo que significa un primer contacto visual con todos los viandantes de ese céntrico entorno tras varios meses de obras en que el recordado edificio de los panales de abejas de Galerías Preciados -posteriormente El Corte Inglés- se ha transformado completamente en una moderna construcción de fachada abalconada aún sin salida de las ventanas hacia el exterior. Es más, la incorporación de la identidad corporativa al paisaje urbano significa un avance en la apertura de las instalaciones que ahora, tal y como se desvela en la propia web de la cadena hotelera, las reservas de alojamiento pueden formalizarse a partir del 15 de enero de 2026.

Eurostars se integra a la vida local a las puertas de la campaña navideña aun sin aceptar todavía reservas hasta dentro de dos meses. Un discreto rótulo sobre la puerta de entrada ya anuncia su apertura en un acceso peatonal donde los operarios se afanaban en armonizar con el entorno quitando las vallas que mantenían casi en secreto el acceso y arreglando el pavimento de losetas de granito y adoquines. Las puertas, por su parte, todavía están empapeladas con los protectores de fábrica, aunque son visibles el letrero identificativo de la marca y la placa reglamentaria que ilustra la 'H' de 'hotel' y que es un establecimiento de máxima categoría con cinco estrellas.

En el interior, por su parte, continúan los trabajos de adaptación de la nueva construcción cuyo secreto de apertura se pospone ahora pasando desde estos primeros días de noviembre como se hacía constar en su propia página web hasta primeros del próximo año en una fecha que, a priori, sorprende por ser justamente después de las navidades e incluso de la cita invernal motera, dos importantes convocatorias para la hotelería y hostería vallisoletana. Pese a todo, a partir del 15 de enero, alojarse en el Eurostars Valladolid de la calle Constitución en el precio supondrá un desembolso de 143 euros la noche en habitación denominada como Doble Deluxe, una cantidad que se repite únicamente en los días de entre semana, alojamientos de domingo a jueves. Los fines de semana de esa segunda quincena de enero, con entrada viernes y salida el domingo por la mañana, el coste puede ser de 167, 183 e incluso superar los 207 euros.

Éstas son las tarifas más económicas en este atractivo hotel para reservas con mucha antelación recordando en este punto que este mes de enero, salvo ferias, congresos u otros acontecimientos, es temporada baja en el sector hotelero en la capital vallisoletana. A partir de esta tarificación están otras opciones como Doble Premium o Suite Deluxe con opción de alojamiento con desayuno que puede llegar a alcanzar un precio de 278,10 euros con alojamiento incluido y cancelación gratuita de la reserva realizada hasta los 406,31 euros.

Diferentes opciones para todos los bolsillos para alojarse en este hotel de 75 habitaciones, distribuidas en forma de L a través de largos pasillos y entre la tercera, cuarta y quinta planta del edificio cuyos pisos inferiores están ocupados mayoritariamente por la amplia tienda de ZARA. Además, cabe recordar que en la tercera planta estará el gimnasio, en la cuarta el spa, en la quinta un espacio de 'coworking' y en la sexta, además de una suite, la zona de restauración vinoteca, zona de desayuno y restaurante con capacidad para 200 personas con acceso para todos los públicos aún sin ser cliente. En esta parte alta del edificio se abrirá una terraza con escalera de caracol para acceder a la azotea de casi un millar de metros cuadrados donde se dispondrá una piscina de 36 metros de superficie y 60 centímetros de profundidad.