El logo de Eurostars y el nombre del hotel, visibles en el edificio de Constitución. Rodrigo Jiménez

Valladolid

Eurostars luce ya su marca en la calle Constitución

Se retiran las vallas de obra del hotel de 5 estrellas con 75 habitaciones para estrenarse, según permite la web de la compañía, a partir del 15 de enero de 2026

Luis Amo

Luis Amo

Valladolid

Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:55

Comenta

Discreta pero esperada bienvenida, aunque habrá que esperar al nuevo año. Eurostars Valladolid estrena su marca en la capital acercándose desde esta mañana a los ... ciudadanos tras retirar las vallas de obra permitiendo vislumbrar la totalidad de su fachada y luciendo la cartelería de acceso y la placa identificativa de ser un establecimiento de 5 estrellas. El nuevo hotel se asoma desde primera hora de este viernes a los vallisoletanos en lo que significa un primer contacto visual con todos los viandantes de ese céntrico entorno tras varios meses de obras en que el recordado edificio de los panales de abejas de Galerías Preciados -posteriormente El Corte Inglés- se ha transformado completamente en una moderna construcción de fachada abalconada aún sin salida de las ventanas hacia el exterior. Es más, la incorporación de la identidad corporativa al paisaje urbano significa un avance en la apertura de las instalaciones que ahora, tal y como se desvela en la propia web de la cadena hotelera, las reservas de alojamiento pueden formalizarse a partir del 15 de enero de 2026.

