Boletos, en una imagen de archivo. Carlos Espeso

EuroMillones deja un importante premio en un conocido barrio de Valladolid

El sorteo dejó un acertante de tercera categoría en el Despacho Receptor número 84.280

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 22 de octubre 2025, 00:42

El sorteo de EuroMillones de este martes ha dejado en Valladolid un premio de tercera categoría (5 números y ninguna estrella), dotado con 155.906 euros.

El boleto fue validado en el despacho receptor número 84.280, según informó Loterías y Apuestas del Estado, que ubica ese despacho en el número 15 del paseo Juan Carlos I, en pleno barrio de Las Delicias de la capital vallisoletana.

Esta es la segunda vez en 15 días que EuroMillones se deja ver por Las Delicias, un barrio que fue agraciado también con un premio de tercera categoríael pasado día 7 de este mes.

La combinación ganadora del sorteo de este martes, 21 de octubre de 2025, ha sido para los números: 05, 29, 40, 24 y 42 y para las estrellas: 06 y 12.

En España hay otro ganador de tercera categoría con un boleto validado en Ibiza, pero no hay ninguno de primera, por lo que el 'eurobote' generado permitirá que un único acertante de primera categoría (5 + 2) pueda ganar 52 millones de euros en el próximo sorteo de EuroMillones.

