Detalle de algunos de los estudiantes que han acudido a la manifestación en Fuente Dorada. Alberto Mingueza

Valladolid

Los estudiantes de Valladolid dicen basta al acoso escolar y exigen más medidas contra el bullying

Más de 200 alumnos se han concentrado en Fuente Dorada durante una huelga que ha contado con un 13% se seguimiento en las aulas

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Martes, 28 de octubre 2025, 14:18

Comenta

La trágica muerte de Sandra Peña, la menor de 14 años que decidió quitarse la vida por el continuo acoso que sufría en el colegio ... las Irlandesas de Loreto de Sevilla donde estudiaba, ha despertado una ola de indignación nacional que dice basta ya al bullying, dentro y fuera de las aulas. Un hartazgo social ante una problemática reiterada en muchos centros educativos que se ha traducido este martes en Valladolid en la concentración de unas 250 personas (según cifras de la Policía Nacional), en la Plaza de Fuente Dorada portando pancartas y gritando consignas.

