Los estudiantes de Valladolid dicen basta al acoso escolar y exigen más medidas contra el bullying

La trágica muerte de Sandra Peña, la menor de 14 años que decidió quitarse la vida por el continuo acoso que sufría en el colegio ... las Irlandesas de Loreto de Sevilla donde estudiaba, ha despertado una ola de indignación nacional que dice basta ya al bullying, dentro y fuera de las aulas. Un hartazgo social ante una problemática reiterada en muchos centros educativos que se ha traducido este martes en Valladolid en la concentración de unas 250 personas (según cifras de la Policía Nacional), en la Plaza de Fuente Dorada portando pancartas y gritando consignas.

En la protesta por un cambio real en el sistema educativo y en apoyo a la familia de la joven Sandra Peña, celebrada en Valladolid se podían ver varias pancartas en las que se podía leer frases como: 'Ni una muerte más', 'El valor está en quien defiende y no en quien humilla' o 'Ni Sandra ni nadie se merece esto'; entre otras frases que han servido para poner de manifiesto el acoso en las aulas.

Esta manifestación, convocada por el Sindicato de Estudiantes a nivel nacional se ha desarrollado en más de 50 ciudades de España, donde ha quedado claro que «no se va a mirar hacia otro lado» cuando se producen casos de acoso. La protesta se ha desarrollado con total normalidad en Valladolid completando un pequeño recorrido hacia la Bajada de la Libertad para culminar, apenas a unos 200 metros, en la Plaza de la Libertad.

Allí se ha compartido el manifiesto que, al igual que en más de medio centenar de ciudades de España, pide la dimisión inmediata de la junta directiva del colegio Irlandesas de Loreto y la retirada de su financiación pública. «Los responsables de no activar el protocolo antibullying tienen que pagar penalmente por consentir lo ocurrido», destacan desde el Sindicato de Estudiantes.

Asismismo, claman por «la contratación de miles de psicólogos y psiquiatras en la sanidad pública y en cada colegio, instituto y facultad y una educación libre de los discursos de odio. Nuestros centros tienen que ser espacios seguros para todas y todos, sin discriminación, sin machismo, sin racismo, sin LGTBIfobia, y sin fascismo», han explicado.

Los manifestantes -en su mayoría personas jóvenes que cursan Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional- han mostrado su tristeza por la muerte de Sandra y su malestar ante la falta de medidas eficaces que eviten finales como el de la joven sevillana.

Más atención en los centros

Al finalizar la marcha, se anunciaba además la recogida de firmas para apoyar la propuesta de Podemos Castilla y León exigiendo en los centros docentes de la región, «la dotación suficiente de profesorado de Pedagogía Terapéutica (PT), Audición y Lenguaje (AL), la asistencia técnica educativa (ATE) y enfermería escolar en todos los centros educativos ordinarios». Asimismo, explican la necesidad de «la adaptación de infraestructuras y materiales didácticos; la formación obligatoria en inclusión para todo el personal educativo y un plan de seguimiento transparente con la participación de familias centros educativos y personal docente».

Piden además que se garantice «una educación de calidad para todo el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, especialmente para estudiantes con necesidades educativas especiales o en situación de vulnerabilidad». Por su parte, la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León ha cifrado el seguimiento a esta huelga estudiantil en un «13% de seguimiento del alumnado, cifra similar a la de otras manifestaciones»

Preocupación entre alumnos, docentes, profesores y familias de Valladolid, donde la Fiscalía de Menores investigó en 2024 doce casos de acoso escolar, un 66% más que en 2023. De hecho, desde la Unidad de Psiquiatría Infanto-Juvenil del Hospital Clínico advertían hace apenas unos días que «todas las semanas llegan casos de acoso. El problema es serio, porque aunque no es algo nuevo si ha cambiado su intensidad y sus consecuencias. Lamentablemente, acoso ha habido toda la vida, pero quizá no con la persistencia ni con la gravedad que vemos ahora», aseguraba hace unos días la jefa de la Unidad, Soraya Geijo, al respecto.

Geijo mostraba la preocupación en nombre de sanitarios al advertir de un hecho que ha cambiado en los último años «que, ahora, las secuelas emocionales son cada vez más profundas».