Los estudiantes llaman a la huelga este martes contra el acoso escolar tras el caso de Sandra Peña

Concentración hace unos días en memoria de Sandra Peña, la menor que se suicidó por presunto acoso escolar en Sevilla.

El Norte Valladolid Lunes, 27 de octubre 2025, 09:35 Comenta Compartir

El Sindicato de Estudiantes llama a los alumnos de ESO, FP y Bachillerato a secundar la huelga estudiantil convocada para este martes 28 de octubre en solidaridad con la familia de Sandra Peña, la menor que se suicidió presuntamente tras sufrir acoso en un centro de Sevilla. Con la huelga los alumnos tendrán la oportunidad de expresar su indignación en manifestaciones a las 12 horas en todas las ciudades.

Con la convocatoria, el sindicato pretende exigir la dimisión inmediata de la junta directiva del colegio Irlandesas de Loreto en Sevilla y la retirada de su financiación pública. Además, también denunciarán que los responsables de no activar el protocolo antibullying deben pegar penalmente por consentir lo ocurrido.

«Ni nuestra educación ni nuestra salud mental pueden ser un negocio. Contratación de miles de psicólogos y psiquiatras en la sanidad pública y en cada colegio, instituto y facultad. Ni un euro público para engordar el negocio de la enseñanza privada concertada, que siempre tapa el acoso y todo tipo de abuso contra los alumnos», indicó para exigir una educación libre de los discursos de odio.

Las manifestaciones tendrán lugar a las 12:00 horas en Palencia (estatua de la mujer palentina); Segovia (Acueducto); Valladolid (Fuente Dorada), Salamanca (plaza de los Bandos), Burgos (plaza del Cid) y León (a las 11:00 horas en la plaza Guzmán el Bueno).

Temas

Acoso escolar