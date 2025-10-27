El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Escaparate del restaurante inaugurado esta pasada semana por Beher en la plaza de la Libertad. En la otra esquina, local que albergaba El Penicilino. Aida Barrio

Valladolid

El estreno del restaurante Beher junto a El Penicilino activa la resurrección del centenario bar

La empresa de Guijuelo mantiene conversaciones con la propiedad para reabrir el establecimiento de las zapatillas de Portillo y el vino dulce

J. Asua

J. Asua

Valladolid

Lunes, 27 de octubre 2025, 06:44

Es uno de los edificios más conocidos del corazón de la ciudad y esa fama le viene, principalmente, por el centenario bar que se alojaba ... en él hasta que se iniciaron las obras de rehabilitación integral del inmueble. Tanto que cualquier vallisoletano de una cierta edad identifica el bloque con el nombre de la taberna. El estreno esta pasada semana del restaurante que la empresa de embutidos de Guijuelo Beher ha abierto en el bajo comercial situado en la otra esquina del mítico Penicilino, en la plaza de la Libertad, ha activado el proyecto para la resurrección del establecimiento de las zapatillas de Portillo y el vino dulce. La compañía salmantina mantiene conversaciones con Jamsa, la inmobiliaria que comercializa el bloque y que en su momento registró la marca, para reabrir la legendaria tasca que se cerró en febrero de 2020 a raíz de la reforma.

