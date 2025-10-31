El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La gran zanja abierta en la ladera norte de Parquesol y al fondo la estructura de los primeros edificios de viviendas. Carlos Espeso

Valladoid

El esqueleto de los 114 pisos para jóvenes ya asoma en la ladera norte de Parquesol

Vecinos del entorno piden proteger la hilera de árboles de la acera la calle Julio Senador Gómez ahora acogotados por el vallado del tajo

J. Asua

J. Asua

Valladolid

Viernes, 31 de octubre 2025, 19:59

Las excavadoras comenzaron con las tareas de desmonte la pasada primavera. Un gran corte en esta pendiente, que une las calles Juan de Valladolid (IES ... Parquesol) con Julio Senador Gómez (piscina cubierta), marca el espacio de trabajo donde la empresa alicantina Media Caña ha iniciado la construcción de las 114 viviendas de alquiler joven promovidas por la Junta de Castilla y León a través de la sociedad pública Somacyl. Los esqueletos de dos de los bloques que conforman esta promoción ya asoman en esta gran zanja, que se ha comido parte de la acera de la vía situada en la parte baja y en la que trabajan un nutrido grupo de operarios de la compañía.

