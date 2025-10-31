El esqueleto de los 114 pisos para jóvenes ya asoma en la ladera norte de Parquesol

Las excavadoras comenzaron con las tareas de desmonte la pasada primavera. Un gran corte en esta pendiente, que une las calles Juan de Valladolid (IES ... Parquesol) con Julio Senador Gómez (piscina cubierta), marca el espacio de trabajo donde la empresa alicantina Media Caña ha iniciado la construcción de las 114 viviendas de alquiler joven promovidas por la Junta de Castilla y León a través de la sociedad pública Somacyl. Los esqueletos de dos de los bloques que conforman esta promoción ya asoman en esta gran zanja, que se ha comido parte de la acera de la vía situada en la parte baja y en la que trabajan un nutrido grupo de operarios de la compañía.

Con una superfie de 2,7 hectáreas, este suelo fue cedido por el Ayuntamiento en 2024 al Ejecutivo regional para abordar un proyecto en el que se invierten más de 15 millones de euros tras aprobarse un modificado al alza. Forma parte de un paquete de intervenciones que pondrán en el mercado un total de 607 viviendas públicas en la capital para menores de 36 años.

De los siete desarrollos, cuatro ya están en obras; otro, el de la antigua casa cuartel de Puente Colgante acoge inquilinos; y el último, el previsto en cuatro antiguos pabellones militares de los cuarteles de Farnesio, está en proceso de licitación para el redactar diseño arquitectónico de la rehabilitación de los viejos edificios castrenses. Pendiente también está el inicio de la intervención en el viejo cuartel de la Guardia Civil del barrio de Vadillos, que se derribará y donde se planea un inmueble de nueva planta otros 51 pisos.

En el caso de los hogares previstos en Parquesol, los bloques, que contarán con 114 plazas de aparcamiento bajo tierra en un sótano en el que se habilitarán también los trasteros, tendrán cuatro plantas distribuidas en la de calle más dos pisos y el bajocubierta. Cada vivienda contará una superficie aproximada de sesenta metros cuadrados, con salón-comedor-cocina, dos dormitorios, dos baños y terraza.

Los pisos incluyen armarios empotrados, suelo radiante y fachada con aislamiento que permitirá ahorrar un 70% los gastos en calefacción, según la información facilitada en su momento por la Consejería de Medio Ambiente. Como en todas las promociones similares incluirá zonas comunes para lavandería y una sala de trabajo compartida para los inquilinos.

Con un plazo de ejecución de unos 22 meses, la obra mantiene esta franja de la calle Julio Senador Gómez, desde la que arranca el ascensor y las escaleras mecánicas que permiten subir y bajar a la parte alta de del barrio, acotada con vallas. Vecinos del entorno se han puesto en contacto con este diario para llamar la atención sobre la hilera de árboles que jalonan esta parte de vía. Consideran que los ejemplares, de diferente porte, corren riesgo si no son debidamente protegidos. En algunos alcorques se acumulan adoquines y en otros casos el cerramiento los acogota en exceso con el perjuicio que esto les puede causar, según alertan.

La construcción de estas viviendas, que en principio tienen que estar finalizadas en el primer trimestre de 2027, irá acompañada de un cambio en el aspecto de toda la ladera del barrio de Parquesol que mira al estadio José Zorrilla . Por un lado, en el muro de contención que separa las viviendas del resto de la pendiente que llega hasta Juan de Valladolid, el denominado 'paseíllo' por los estudiantes del instituto, el diseño prevé una zona ajardinada en la trasera de las edificaciones.

Pero la obra incluye una remodelación del resto de la ladera, que pasará de presentar uin aspecto silvestre a convertirse en un parque. Con una superficie cercana a los 10.000 metros cuadrados. El proyecto prevé crear una serie de sendas para recorrerla, habilitar una especie de terrazas con bancos a modo de mirador y también una zona de columpios y otra para la práctica de la calistenia.

Mientras esta edificación avanza se ultiman el bloque de vivienda joven con 59 pisos en el plan parcial Los Viveros; otro con medio centenar de hogares en la calle Mieses, en la zona de Las Eras de Huerta del Rey junto al solar de antigua Comisaría de la Policía Nacional, así como en la promoción de 170 viviendas en ocho bloques en Parque Alameda, en una parcela situada en la confluencia de las calles Campo Charro, Valdeón, Campo de Vitigudino y Salón de Abadengo.

1.074 anunciados

A estos proyectos en firme impulsados por la Junta de Castilla y León gracias a la financiación de fondos europeos, se añaden el que todavía es un plan que tiene que concretarse para convertir el cuartel de La Rubia en un desarrollo con mayoría de vivienda pública, así como la reciente aprobación por parte del Ayuntamiento de la urbanización del entorno del centro de menores Zambrana y el Hospital Río Hortega, un espacio de 9,7 hectáreas para 682 hogares de los que el 70% serán de protección (474).

En el primer caso, el pasado 19 de septiembre la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, anunció, en una visita a las instalaciones castrenses a la que también acudió Óscar Puente, el acuerdo de su departamento para comprar a Defensa esta once hectáreas delimitadas por el Paseo de Zorrilla, la Carretera de Rueda y la calle Sayago para levantar 200 pisos. Un día después, tras la críticas del Ayuntamiento por lo que consideraban un plan poco ambicioso, el Gobierno rectificó y anunció que solicitaría al Consistorio una modificación del PGOU para elevar el número de viviendas a las 600. De momento, se ha registrado una primera comunicación por parte del ministerio a la Concejalía de Urbanismo para solicitar una reunión e iniciar los cambios en el planeamiento para poder generar la nueva zona residencial.