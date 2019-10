Espinosa de los Monteros: «Lo que pasa en Cataluña es intolerable y el Gobierno ha entregado la calle a grupos terroristas» Iván Espinosa de los Monteros; el candidato al Congreso por Valladolid, Pablo Sáez, y la presidenta de VOX Madrid, Rocío Monasterio. / Dos Santos-ICAL El candidato número tres al Congreso de los Diputados por Vox en Madrid se lamenta en Valladolid de que estos días «estén sufriendo mucho compatriotas» EL NORTE Valladolid Viernes, 18 octubre 2019, 22:11

El candidato número tres al Congreso de los Diputados por Vox en Madrid, Iván Espinosa de lo Monteros, que intervino hoy en un acto público del partido en Valladolid, señaló que lo que está pasando estos días en Cataluña «es intolerable y el Gobierno ha entregado la calle a grupos terroristas». Así lo puso de manifiesto el político madrileño, ante un auditorio repleto de público que acogió a más de 400 personas en un salón del Hotel Felipe IV.

En este sentido se lamentó de que en Cataluña «estén sufriendo mucho compatriotas» y dijo que lo ocurrido es muy difícil de explicar en ningún sitio. «No entiendo que no se haya restablecido el orden en un país democrático como España. No se puede decir si vendá bien o mal o hacer cálculos electoralistas o mirar lo que dicen las encuestas. Lo que dicen es que estamos hartos y que no se puede entregar las calles a los terroristas», reiteró.

Por ello, Espinosa de los Monteros , explicó que se debe respetar el derecho a vivir en paz «y que en Barcelona y otros puntos de Cataluña se pueda habitar en libertad y que los padres puedan salir a las calles con sus hijos como hacemos en Valladolid hoy», añadió.

Además, señaló: «Si pese a lo que se ha dicho en la tele de allí no ha pasado nada, y todavía hay media Cataluña que no es separatista es para tener esperanza. Y para que eso se mantenga hay que bloquear a Pedro Sánchez, al PSOE y a los separatistas», informa Ical.

En cuanto a su partido, reseñó que los 24 diputados de Vox merecen un trato especial», dijo, en alusión al trabajo que han hecho estos meses «por que ha sido enorme». «Veo muchos jóvenes y es lo que más esperanza nos da y Vox crece y no hace falta que las encuestas lo digan. Estamos a vuestro servicio por el bien de España, y el patriotismo está realmente para ayudar a los que lo necesitan», significó.

En este sentido el candidato de Vox al Congreso por Madrid, manifestó que en su partido se quiere tirar del carro. «Y en ese carro están subidos los mayores, los dependientes y los que les ayudan y cuidan, y madres y mujeres embarazadas. Hay mucha frente que sufre y vive en la calle y también merecen subirse al carro», concretó.

Por contra, dijo que a quien hay que bajar de ese carro «es a los políticos de tres al cuarto que no no contribuyen nada a este país». Así criticó al Gobierno por el «gasto ineficiente y redundante que no contribuye en nada a mejorar la vida de los españoles», y también afeó a los que han gobernado, todos «ya que todos suben los impuestos y, a pesar de ello, gastamos más de lo que ingresamos y se administra mal el dinero y la deuda aumenta. Un familia media debe 100.000 euros, junto a lo que tenga de hipoteca», sostuvo.

En cuanto al patriotismo que preconiza Vox, Espinosa de los Monteros señaló que también es defender la lengua española en todo el mundo o defender la esencia de lo que se es. «En países donde he viajado están orgullosos de sus tradiciones, historia y valores, da igual que se trate de un país capitalista o comunista, desarrollado o no. No se ve a gente no se emocione al escuchar un himno y si hay un sitio donde más orgullosos debemos estar y agradecer lo que nos legaron y dejar a nuestros nietos, ese sitio es España», enfatizó.

También intervino en el acto público la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, que vino a apoyar a los candidatos en los comicios del 10-N, y puso de manifiesto que su partido cuenta con un equipo capaz de defender al país con ideas claras. «Vamos llevar a España donde tiene que estar y a dejar a nuestros hijos un país mejor», concretó.

A su vez explicó que una parte de España sufre hoy a los violentos aludiendo a Cataluña, donde se refirió a la «inacción de los políticas de un Gobierno que dice pedir calma y serenidad y lo que hace es cercenar libertades y derechos fundamentales». Frente a todo ello, explicó que Vox puede transmitir esperanza y sacar a España «del atolladero donde le han llevado políticos cobardes, que no miran con luces largas y que priman el interés de su partido y el suyo haciendo política de cara a la galería».

Además Monasterio significó que su partido lucha por la libertad, los derechos y defender la Constitución. «Somos nosotros los que íbamos a Barcelona todas las semanas con el equipo jurídico. «Unos hablan de 155 y no se atreven a aplicar el Estado de excepción en Cataluña y lo que quieren es no enemistarse con los que luego les pueden servir para el interés de su partido», añadió la política madrileña.

«Los del CDR están amedrentando como terroristas a a la población. Vemos imágenes violentas y jóvenes adoctrinados. Todos tenemos que reflexionar ya que se ha retrocedido en la defensa de la libertad con totalitarios y se ha escondido las banderas en las casas», indicó.

Frente a ello pido que se actúe con valentía. «Todos debemos transmitir a nuestros hijos valores por que si no lo harán otros. Vamos a defender la vida, la familia, la dignidad humana y el amor a la patria y el poder educar a nuestros hijos en los valores que tenemos sin que se les adoctrine. Es en los gestos de valentía donde se construye España. En Vox queremos hacer algo por ella, no es solo un partido si no un defensor de un proyecto que le va a trascender», puntualizó.

Por su parte, el candidato al Congreso de Vox por Valladolid, Pablo Sáez, dijo que Vox aumentará su participación en las próximas elecciones al tener vocación de servicio y de defensa de los valores. «Esa vocación nos permite plantear iniciativas con sentido común y sentido de Estado s lo que se tiene que valorar y lo que llevamos a la política solidez de las finanzas públicas, eliminar el déficit y eliminando el nivel de la actual deuda pública, reducir el IRPF, el Impuesto de Sociedades para atraer empresas en España. «Estamos para apostar por el Estado el Bienestar de los Ciudadanos y no de los políticos es lo que nos define. Por cierto, en la Junta ha crecido con una consejería más y varias direcciones generales la nómina un 12 por ciento», señaló.

Además, concluyó que su partido político defiende que en Valladolid se lleve a cabo un soterramiento del ferrocarril de 2,5 kilómetros «sin que cueste un euro más de lo presupuestado, no divida a los barios y pueda crear en los terrenos liberados un distrito que atraería riqueza, prosperidad y empleo para la ciudad».