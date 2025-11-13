El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
B. Díaz
Día Mundial de la Diabetes

Especialistas y pacientes reclaman un cribado para la detección precoz de la diabetes autoinmune con 'debut' infantil

Permitiría atajar complicaciones en la tipo 1, que no es prevenible con hábitos de vida saludables, a diferencia de la diabetes tipo 2, que tiene el sobrepeso y el sedentarismo como factores de riesgo

Susana Escribano

Susana Escribano

Valladolid

Jueves, 13 de noviembre 2025, 06:40

El objetivo es anticiparse a la diabetes tipo 1, enfermedad autoinmune crónica que suele diagnosticarse en la niñez y adolescencia, con un cribado que ... logre detectarla en estado preclínico, aún sin síntomas, lo que permite anticipar seguimiento y terapias. Esa estrategia de detección precoz es una de las demandas de especialistas en Endocrinología y asociaciones de pacientes coincidiendo con el Día Mundial de la Diabetes que se celebra este 14 de noviembre, con un acuerdo impulsado por la Sociedad Española de Diabetes y la de Endocrinología y la de Endocrinología Pediátrica, que demandan una implantación de esta prueba en todo el país.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenida por agredir en el pecho con un arma blanca a su marido en presencia de su hija menor
  2. 2

    Rescatado del Pisuerga tras intentar escapar después de ser sorprendido robando en un bar
  3. 3 Stella del Carmen publica las fotografías más íntimas de su «sagrada» boda en Valladolid
  4. 4

    Un nuevo parque solar como mil campos de fútbol generará 400 empleos y deja 3,8 millones en Wamba
  5. 5

    Valladolid y su provincia alcanzan récord histórico de población
  6. 6 Diez curiosidades sobre los ríos que pasan por la ciudad de Valladolid
  7. 7 Un delincuente de Valencia muere tras recibir una paliza por agredir a su pareja
  8. 8 Facua lanza una plataforma para reclamar la devolución de la tasa de basuras en seis capitales de Castilla y León
  9. 9 Muere un cazador tras sufrir una grave caída en Burgos
  10. 10

    Los coletazos de la borrasca Claudia traen un temporal de viento y lluvia a Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Especialistas y pacientes reclaman un cribado para la detección precoz de la diabetes autoinmune con 'debut' infantil

Especialistas y pacientes reclaman un cribado para la detección precoz de la diabetes autoinmune con &#039;debut&#039; infantil