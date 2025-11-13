Especialistas y pacientes reclaman un cribado para la detección precoz de la diabetes autoinmune con 'debut' infantil

El objetivo es anticiparse a la diabetes tipo 1, enfermedad autoinmune crónica que suele diagnosticarse en la niñez y adolescencia, con un cribado que ... logre detectarla en estado preclínico, aún sin síntomas, lo que permite anticipar seguimiento y terapias. Esa estrategia de detección precoz es una de las demandas de especialistas en Endocrinología y asociaciones de pacientes coincidiendo con el Día Mundial de la Diabetes que se celebra este 14 de noviembre, con un acuerdo impulsado por la Sociedad Española de Diabetes y la de Endocrinología y la de Endocrinología Pediátrica, que demandan una implantación de esta prueba en todo el país.

«Hemos lanzado con enorme ilusión el movimiento 'Crecer sin diabetes'. Con esta iniciativa, queremos ir un paso más allá y detectar precozmente la diabetes tipo 1 y anticiparnos a la aparición de los síntomas, ofreciendo esperanza a tantas familias que conviven con esta patología», explica Antonio Lavado, presidente de la Federación Española de Diabetes (FEDE), desde el portal web que lidera esta campaña. «Se trata de detectar la enfermedad en estadios presintomáticos. Las investigaciones científicas y la comunidad médica han establecido que hay dos estadios previos al debut diabético en la enfermedad, en diabetes tipo 1, en los que una vez diagnosticados esos estadios previos se constata que aunque todavía no tienen la diabetes clínica, ya tienen la enfermedad en forma presintomática y van a desarrollar la enfermedad, van a tener un debut a lo largo de su vida en un 100% de los casos», explica Francesc Mitjans, director científico en la fundación Diabetes Cero.

Eficacia del prediagnóstico El cribado precoz logra bajar a cero los casos de cetoacidosis, rebajar un 90% los ingresos en UCI y un 40% las estancias hospitalarias

La diabetes tipo 1 tiene un origen diferente a la tipo 2. Esta última está condicionada por los hábitos de vida, principalmente alimentación y ejercicio físico, al tener como factores de riesgo el sobrepeso y el sedentarismo. La tipo 1 no es prevenible, porque es una enfermedad autoinmune, en la que el sistema de defensas de la persona ataca las células que en su páncreas generan la insulina. Se trata de una patología crónica, porque hoy no tiene cura y requiere la administración diaria de insulina, y grave, porque pone en riesgo la salud y la vida de la persona.

Lo ideal sería abordar un cribado universal de la población pediátrica a nivel nacional, pero en este momento lo que se plantea es empezar por los familiares de primer grado de personas que ya tienen el diagnóstico. «Es verdad que un cribado centrado en familiares con esa cercanía de parentesco deja fuera a mucha gente que podría tener la diabetes precoz», reconoce Mitjans. «Por eso en algunos países están implantando este cribado precoz en la población en general, especialmente en edades pediátricas», apunta este especialista, que cita Italia «Yo creo que en España, tarde o temprano, llegaremos también a esto», vaticina.

Ampliar Una persona con diabetes muestra el sensor que monitoriza sus niveles de glucosa. S. Santos.

El objetivo del cribado es detectar si hay presencia de anticuerpos que actúan contra las células del páncreas que producen la insulina y con el tiempo terminan atacándolas y destruyéndolas, de manera que imposibilita a esa persona captar la glucosa de los alimentos, principalmente de los hidratos de carbono y la grasas. La insulina ayuda a que el azúcar en la sangre entre a las células y puedan usarlo como fuente de energía. Sin insulina, el azúcar en la sangre no puede entrar a las células y se acumula en el torrente sanguíneo.

El diagnóstico precoz mediante un cribado anticipado permite anticiparse a la forma habitual en la que se debuta en la diabetes tipo 1, que es con un episodio de cetoacidosis que lleva a esa persona (habitualmente un niño) a las Urgencias del hospital, con ingreso posterior que puede llegar a la UCI. La falta de insulina provoca una reacción en cadena que culmina con el hígado convirtiendo la grasa cetona, que hace que la sangre se vuelva ácida. Es una situación con riesgo para la vida. Puede conllevar un coma, edemas cerebrales o complicaciones neurológicas o cardiovasculares.

Nuevo tratamiento en valoración

El cribado universal se anticiparía a esa situación, para evitar llegar a ese punto, permite trabajar en la educación del paciente y de la familia y cuidar todo lo posible la preservación de las células que producen la insulina, además de detectar factores de riesgo que puedan acelerar la progresión de la diabetes y acceder a tratamientos que pueden retrasar ese avance. Las agencias europea y española del medicamento valoran en estos momentos la aprobación de un tratamiento autorizado en Estados Unidos, el Teplizumab, y que retrasa hasta dos años y medio el debut con una diabetes tipo 1 cuando se aplica en un estadio preclínico, que es el que se detecta mediante el cribado. Puede parecer poco tiempo, pero permite un trabajo previo en educación emocional, clínica y de alimentación del paciente o de la familia, si este es un niño, y prevenir hospitalizaciones.

Más allá de la mejora en la salud, existen también criterios de sostenibilidad del sistema sanitario a favor de la estrategia de detección precoz. El coste del cribado se sitúa en el entorno de los 50 euros y cada ingreso por una cetoacidosis provoca un gasto hospitalario cuantificado en un mínimo de 5.000 euros, señalan desde la Fundación Diabetes Cero.

El Hospital de Cruces, en Bilbao, el Ramón y Cajal de Madrid y el valenciano Doctor Peset, a la cabeza en este momento

El cribado rastrea cuatro autoanticuerpos que pueden atacar las células que producen la insulina. En función de resultado positivo a uno o varios de ellos se plantea un seguimiento continuado con controles cada tres meses, seis meses o un año. En los niños se plantean las pruebas a los 2 años, entre los 6 y los 8 y a los 14, edad a partir de la cual no se repetirían si el resultado ha sido negativo. En los adultos, el primer cribado se puede realizar entre los 18 y los 45 años, sin pauta de repetición si no hay positividad. Si el análisis es positivo, debe tomarse una segunda muestra de confirmación.

Las sociedades científicas que estudian la diabetes piden una estrategia de implementación nacional de este cribado, que se lleva a cabo en algunos hospitales del país. El centro puntero es el Hospital de Cruces, en Bilbao. «Es pionero en ello, lleva más de 3.000 casos estudiados y sus estudios han demostrado realmente que se puede reducir a un 0% los casos de cetoacidosis diabética y se reducen también en más de un 90% los ingresos a UCI y un 40% las estancias hospitalarias, es decir, está demostrado que un diagnóstico precoz ayuda a llevar de forma más benevolente este diagnóstico diabético», resalta Francesc Mitjans.

Además del hospital bilbaíno, en España se efectúan cribado en el Ramón y Cajal y el Doctor Peset, en la Comunidad Valenciana. El director científico de la Fundación Diabetes Cero señala que el Hospital Clínico Universitario de Valladolid efectuó este tipo de estudios sobre marcadores autoinmunes relacionados con la diabetes entre los años 2009 y 2011.