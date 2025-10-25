Un espacio para visibilizar la dura realidad de las personas sin hogar en Valladolid

La intermitente lluvia de este sábado no ha nublado la ilusión y tampoco ha empañado el ambiente entrañable y familiar entre los asistentes que, con ... motivo del Día de las Personas sin Hogar, han sido las manos necesarias para llevar a cabo la plantación de romero en varios de los alcorques situados en el exterior del Polideportivo Huerta del Rey.

«Queríamos hacer algo así para que sirviera como un elemento permanente, recordar a las personas que mueren en la calle y para que se reflexione sobre la dureza que tiene, tanto en verano como en invierno», ha añadido durante el acto Alberto Diez, educador del programa de personas sin hogar de Cáritas Diocesiana de Valladolid. Ignorando la fina lluvia -y a toda velocidad como el que lo hace todos los días- Rui, Mohamed y Antonio cogían los rastrillos, las azadas y el cubo y se disponían a dejar su huella con esas pequeñas plantas que crecerán en poco tiempo. Un bonito y verde recuerdo que simboliza a muchos que, como ellos, en algún momento de su vida han tenido que hacer frente a la dificultad de verse en situación de calle.

Son un pequeño ejemplo de las personas que han acudido a esta solidaria plantación, en la que no han faltado voluntarios de La Asociación Medioambiental La Olma, de Cáritas Diocesana, de Cruz Roja y de Michelín, que han contribuido a aumentar el espacio verde situado junto a la rotonda de la Avenida Sánchez Arjona.

No son invisibles

Esta jornada tenía además un mensaje en sí, el de no dar la espalda a las personas sin hogar, y mensaje físico, también, en forma de placa. «Será un motivo para que la gente que pase tenga ese recuerdo y tenga presente a esa gente. Quizá este banco sirva para su siesta o para dormir o quién sabe y es un bonito homenaje a todas esas personas que en Valladolid y en toda España mueren por la dureza de la calle», apuntaba Diez.

El encargado de inaugurar la placa con un pequeño texto y el mensaje 'No son invisibles' ha sido el concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valladolid, Rodrigo Nieto. «La parte más importante de todo esto es la visibilización y dar a entender a la gente que las personas que duermen en la calle son personas como todos nosotros, que tienen dignidad». Además de los recursos de los que dispone el Ayuntamiento, como son el albergue municipal o el comedor social, Nieto ha puesto en valor la importancia de trabajar en coordinación con las entidades del tercer sector. «Como es el caso de Cáritas con su centro de día».

Rodrigo Nieto, acompañado al acto por el concejal de Medio Ambiente de Valladolid, Alejandro García Pellitero, ha incidido en la importancia de mostrar a los vallisoletanos elementos fijos como la placa. «Que la gente lo vea y sepa que todas las personas tienen una vida y que si están en la calle es porque han encontrado una situación muy difícil que las ha hecho estar allí. Nadie está porque quiere en esa situación y tenemos que poner los recursos necesarios para intentar que salgan y que vuelvan a tener una autonomía personal y una dignidad», finalizaba.

A la plantación y a la inauguración de la placa le ha seguido el parón para un almuerzo compartido entre los casi treinta participantes de esta jornada «muy especial y llena de significado», como ha definido la mañana de este sábado Ana Remis, desde la Asociación La Olma. «Hay gente de todos los perfiles colaborando juntos en esta bonita actividad en memoria de las persona sin hogar que mueren cada año en las calles», ha añadido. Una actividad que tiene un doble significado, el solidario y el medioambiental. «Amamos la naturaleza y cuidar nuestro entorno y da mucha satisfacción saber que estás contribuyendo a algo que es en favor y en beneficio de todos», señalaba Remis.

El Día de las Personas Sin Hogar se celebra este domingo, 26 de octubre, bajo el lema 'Sin hogar, pero con sueños', promovida por todas las asociaciones de Cáritas de España. «Llevamos toda la semana realizando actividades para visibilizar que toda persona y familia pueda disfrutar de un hogar digno y adecuado, permanente y en paz», finaliza Alberto Diez, quien agradece la disposición de todos los voluntarios a haber contribuido en esta jornada.