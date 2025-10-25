El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Participantes, organizadores y voluntarios durante la inauguración de la placa.

Participantes, organizadores y voluntarios durante la inauguración de la placa. Carlos Espeso
Valladolid

Un espacio para visibilizar la dura realidad de las personas sin hogar en Valladolid

La Asociación La Olma ha organizado junto a Cáritas una plantación solidaria y la instalación de una placa en un banco con el mensaje: «No son invisibles»

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Sábado, 25 de octubre 2025, 13:58

Comenta

La intermitente lluvia de este sábado no ha nublado la ilusión y tampoco ha empañado el ambiente entrañable y familiar entre los asistentes que, con ... motivo del Día de las Personas sin Hogar, han sido las manos necesarias para llevar a cabo la plantación de romero en varios de los alcorques situados en el exterior del Polideportivo Huerta del Rey.

