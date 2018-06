«Escucho a las novias para, juntas, crear la magia»

Sonia Berrocal Sinovas, junto a una de sus creaciones. / S. B. S. Sonia Berrocal Sinovas es la cabeza y el corazón de Concha Sinovas Atelier, una marca que fundó e hizo crecer su madre, Concha Sinovas, hace más de 30 años EL NORTE Martes, 26 junio 2018, 08:48

Aunque tristemente Concha Sinovas ya no está desde hace un año, se encargó de dejar una continuación en su hija, que ha recogido la siembra de la experiencia de una grandísima profesional en el mundo de la novia. Un legado que Sonia se ha propuesto dejar en alto listón que heredó y del que no piensa bajar en memoria de su madre.

–Treinta años son muchos y ahora lleva usted la empresa, ¿da vértigo?

–(Risas) Bueno, algunas veces. Yo pensaba que mi madre estaría detrás de mí vigilando mis pasos; nadie contaba con el hecho trágico de la enfermedad y lo rápido que se fue, pero sé que está dándome fuerzas y ayudándome desde arriba… El mundo de la novia y la costura, la ropa y todo lo que la rodeó es lo que he vivido desde muy joven de su mano y qué mejor maestra que Concha Sinovas, que ha vestido a más de 5.000 novias y que era todo un referente en Valladolid y fuera de aquí. Por eso he dejado el mismo nombre. Significa mucho para mí que siga sonando Solo he añadido la palabra 'Atelier'.

–Antes estaban a pie de calle, ahora en una entreplanta. ¿Mejor así?

–Sí, el concepto de solo costura se trabaja y se disfruta más así. En la tienda estaba entrando gente continuamente ya que teníamos algunas firmas de Prèt-a-porter que ya no tenemos, y, aunque la manera de atenderlas es igual que siempre, con el mismo cuidado y la misma calidad, ahora se van a encontrar un espacio para ellas solas todo el tiempo que necesiten. Además, no cerramos a mediodía, con horario continuado de 10:30 a 19:30, con cita previa, e intentamos adaptarnos siempre a la clienta, sobre todo porque tenemos muchas de fuera de Valladolid. Pueden concertar cita desde la web (www.conchasinovas.com) o por teléfono (983 354 647).

–¿Qué va a encontrarse la novia en tu taller?

–Lo más importante es que va a encontrarse con alguien que la escucha con atención, en un lugar tranquilo, confortable y discreto, y que va a poner todo su saber y cariño para asesorarla en la creación de su vestido de novia, o, como yo digo: 'Juntas crear la magia'. Es cuestión de feeling, de empatía.

–¿Cómo trabajan en Concha Sinovas Atelier?

–Como su nombre indica, es un taller de costura, un Atelier, y lo que se hace es confeccionar los vestidos de novia de manera artesanal, exclusiva y personalizada. Utilizamos tejidos nobles de varios lugares del mundo siempre bajo los estándares de calidad que siempre hemos utilizado en costura. Hay unos 'prototipos' que diseño yo –así me gusta llamar a mis vestidos– para que la novia pueda probarse algo y para que vea cómo sientan, la confección, el material…, y a partir de ahí crear su vestido. Al final, es un conjunto de cosas: los deseos de la novia, el cómo adaptarse al cuerpo y personalidad de ella para sacar lo mejor y que no se sienta disfrazada. Se harán las pruebas que sean necesarias aunque no me gusta que sean muchas, no quiero que se cansen de ver el vestido. Y doy opciones de cambio, para que no se estresen si no están seguras de algo. Aunque lo que más me gusta es lo que disfruto yo (risas). ¡Eso no lo saben ellas!

–¿Qué clase de complementos de las novias utiliza?

–Como son vestidos importantes, necesitan complementos también importantes, tules sedosos lisos o bordados, velos amantillados, mantillas confeccionadas a mano, peinetas de plata y tocados hechos a mano, de flores, hojas, azahar –está muy de moda otra vez–. Mis novias llevan todo pensado y a juego, así que si meten color a los zapatos, por ejemplo, busco la manera de que haya algo que combine. Siempre que ellas den el visto bueno, ¡claro! Además, me gusta que me cuenten cómo quieren ir peinadas, verlas con los pendientes..., y si tienen dudas yo siempre intento resolvérselas.

–¿Cómo presupuesta los vestidos de novia?

–Los vestidos se presupuestan dependiendo de la tela y la cantidad, si llevan encajes, o la laboriosidad del modelo, desde los 2.000 hasta los 4.000 euros. El mismo vestido puede variar el precio según el tejido que se elija.

–¿Y las acompañantes? ¿También tiene vestidos para ellas?

–Sí. Hay una Colección de Costura hecha aquí para madres y madrinas con tejidos y modelos exclusivos. Y también hay vestidos de fiesta. Me gusta que sea pequeñita para no repetir. Prefiero ir introduciendo modelos durante toda la temporada. Tenemos tocados hechos a medida y color de lo que se elija y complementos como bolsos, broches…

La entrevista llega a su fin y Sonia sigue contando anécdotas, ideas y proyectos, como la intención de colaborar con la asociación de enfermedades del pulmón y cáncer infantil de Valladolid, o como el desfile que en el que dio a conocer la Colección 2019 y que llamó 'TRIBUTE' en honor a la memoria de su madre, Concha Sinovas.

Información:

Concha Sinovas Atelier

Teléfono: 983 354 647

Web: www.conchasinovas.com