La escritura como oportunidad para reforzar los valores de la convivencia La presentación de la cuarta edición de 'Todos Somos Todos', certamen literario, impulsado por El Norte y CESCYL, también contó con Víctor Juan Ventosa

Andrea Díez Valladolid Jueves, 2 de octubre 2025, 07:42 Comenta Compartir

La participación social es clave para convivir en democracia. Así lo demuestran año tras año, a través de la escritura, quienes participan en la iniciativa 'Todos Somos Todos'. Un certamen literario que alcanza su cuarta edición con el objetivo de destacar, «a través de la escritura, la oportunidad y la necesidad de la participación social como una de las bases imprescindibles de la convivencia democrática».

Organizado por El Norte de Castilla y el Consejo Económico y Social de Castilla y León (CESCYL), la convocatoria, de carácter autonómico, está abierta a todo el mundo hasta el próximo 20 de noviembre de 2025. «Este certamen es una actividad muy seguida y, a diferencia de otras que realizamos de carácter más técnico, esta dimensión, la de la reflexión literaria desde distintos géneros, es muy satisfactoria», apuntó el presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Enrique Cabero, durante la presentación oficial del certamen en la Sala Experimental del Teatro Zorrilla.

El evento estuvo dirigido por Carlos Aganzo, de la Fundación Vocento, que recordó la libertad de temática y de género de los trabajos que se presenten. «Son máximo diez folios, pero puede ser un poema, un ensayo, un relato o un micro relato de 22 palabras, como uno de los ganadores que hemos tenido», pero insistió en mantener la vocación de la convocatoria: «Se tendrá en cuenta la promoción de los valores de la participación como pilares del estado social y la calidad literaria, que se valora mucho». Por otro lado, recordó las dos categorías establecidas: la libre, con un premio dotado con 2.000 euros y la de Bachillerato y Formación Profesional, dotado con 500 euros.

En esta línea Cabero apuntó que «este es un certamen especial y singular porque son textos breves y da la oportunidad de participar a personas de cualquier edad. Pueden participar todos porque 'Todos somos todos'», aludió en relación al lema de la convocatoria.

'La vida es juego'

Precisamente, en este mismo escenario tuvo lugar una mesa redonda con Víctor Juan Ventosa, ganador de la primera edición del certamen que presentó su libro 'La vida es juego'. Acompañado por Carlos Aganzo y Enrique Cabero disertaron sobre el rol del juego como estrategia y recurso lúdico para mejorar la vida y mantener la mente en forma a cualquier edad. En este sentido, el autor del libro explicó que «no jugamos para pasar el tiempo, pasamos el tiempo porque jugamos». Según explicó a los asistentes a la presentación, «el cerebro recrea la realidad, no la refleja y es la gran novedad que nos confirma la neurociencia».

Durante su intervención habló de que «de manera inconsciente, el juego cognitivo ha existido desde siempre». Así, expuso la complejidad del cerebro para adaptarse a la cooperación en sociedades complejas como la actual e insistió en «la necesidad de aprender desde niños a participar a través de los juegos, de roles, cooperativos...». Y en relación con los beneficios del juego en la edad adulta expresó que «lo que creo que más ayuda a las personas mayores a mantenerse es la actividad lúdica».