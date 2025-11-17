El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un vehículo de la Guardia Civil y una ambulancia en las urgencias del Hospital Clínico de Valladolid. El Norte

Escoltan el traslado de un órgano para un trasplante urgente en el Clínico de Valladolid

Llegó el jueves por la noche vía aérea al aeropuerto de Villanubla procedente de otra comunidad y fue trasladado «en tiempo récord» hasta el hospital

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 17 de noviembre 2025, 14:22

Comenta

La Guardia Civil participó en la noche del pasado 13 de noviembre en una intervención «urgente y vital» para escoltar el traslado de un órgano desde el aeropuerto de Villanubla hasta el Hospital Clínico de Valladolid, según informan desde la Subdelegación del Gobierno.

El dispositivo se activó a las 22:42 horas, cuando la central 062 comisionó a una patrulla de la Benemérita para prestar servicio en la llegada de un vuelo procedente de otra comunidad autónoma que transportaba el órgano destinado a un trasplante.

Una ambulancia, escoltada por agentes del instituto armado, recorrió el trayecto «en tiempo récord». Gracias a esta actuación, el equipo médico pudo iniciar la intervención sin demora, subrayando la importancia de cada minuto en situaciones críticas.

