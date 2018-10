«Nos escandaliza lo que hizo 'la manada', ¿pero quién se acuerda de las putas?» Amelia Tiganus, durante su charla en el Patio Herreriano. / H. Sastre Amelia Tiganus, «superviviente» de la prostitución, aboga por su abolición en una jornada celebrada en el Patio Herreriano J. ASUA Valladolid Miércoles, 31 octubre 2018, 20:46

A los 13 años Amelia Tiganus sufrió una violación múltiple en su Rumanía natal, una agresión que tuvo muchas réplicas posteriores. Destruida su adolescencia –abandonó los estudios y su sueño de ser doctora o maestra–, a los 17 fue vendida a un proxeneta español por 300 euros. Y ahí empezó su pesadilla, aunque reconoce que entonces no fue consciente del tenebroso lugar al que se dirigía. «Ya me habían doblegado y me convencieron de que mi mejor destino era empezar a ejercer la prostitución; si era lista, en un par de años tendría la vida solucionada», explica. Le hablaron de que haría mucho dinero, de que los españoles eran hombres educados...

Durante cinco años, esta joven activista, ya fuera de este sórdido mundo, recorrió cuarenta burdeles de toda la geografía nacional y fue víctima de un negocio que en nuestro país genera «diez millones de euros cada día». Los pagan padres, empresarios, jueces, obreros, políticos, deportistas, agricultores... Porque, subraya Amelia, que, desgraciadamente, «irse de putas tiene la misma carga ética que comerse unas pipas». Este miércoles, en el Patio Herreriano de Valladolid, dentro de una jornada dedicada a la trata y la explotación sexual, organizada por el Ayuntamiento, esta joven relató de forma cruda, sin eufemismos, su experiencia y defendió la abolición de lo que considera directamente «esclavitud».

La situación de alegalidad de esta práctica ha generado un sector de actividad que está metido hasta el tuétano en el sistema y que cuenta con un «lobby» propio muy potente. «Hay mucho dinero, mucho poder y se pueden comprar voluntades;el deseo sexual de los hombres se ha convertido en un derecho, que a nosotras nos lleva al derecho de ser sus trabajadoras», criticó. En su triste devenir por los clubes de alterne, esta mujer no ha conocido a ninguna compañera que no quisiese salir de ese mundo cuanto antes.

Consolidar el negocio

«Nos escandaliza lo que hizo 'la manada' en Pamplona, criticamos la cosificación de la mujer en anuncios de perfumes o de ropa, pero ¿quién se acuerda de las putas?», se preguntó. Porque, destaca Amelia, que la prostitución «la construye la pobreza», la falta de oportunidades. Ese supuesto consentimiento por parte de la mujer que la ejerce no es tal. Como le ocurrió a ella, las circunstancias de la vida han llevado a muchas jóvenes a lo que denomina como «campos de concentración», donde hay que vivir las 24 horas del día al servicio de explotadores y clientes.

Tiganus hizo un llamamiento al auditorio para que le respalden en su guerra. «El único camino que nos queda a las putas es la revuelta, empoderarnos, pero solas no podemos, necesita de feminismos que pongan esta cuestión en el centro y que se convierta en un problema social de primer orden, nos afecta a todas las mujeres, no nos dejéis solas», animó ¿Y qué piensa de esos sindicatos de trabajadoras sexuales que apuestan por su legalización? Son «instrumentos» de los propios proxenetas para consolidar una actividad que genera beneficios millonarios. Así de claro lo sentencia.

«Los clientes cada vez son más jóvenes y exigen prácticas más violentas»

Durante su exposición, esta feminista subrayó que la prostitución es consumida por hombres «cada vez más jóvenes y que los servicios que se exigen son más brutales, violentos y denigrantes». Leyó valoraciones de los «puteros» en las redes tras sus encuentros con mujeres y el tono con el que hablan de ellas es repugnante.

Detrás, o quizá primero, cobra importancia el mercado de la pornografía, que actúa como una plataforma de «marketing de la prostitución», en la que se vende que la mujer «son varios agujeros, que el hombre puede utilizar a su antojo». Amelia Tiganus recibió una cerrada ovación tras su sincera intervención y no se olvidó de requerir el apoyo de todos para acabar con una sistema de esclavitud, que perpetúa la desigualdad.