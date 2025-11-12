Las Eras recupera el solar junto a la comisaria para acoger cincuenta viviendas para jóvenes en 2026

La zona de Las Eras avanza en su transformación residencial y también lo hacen las cincuenta viviendas para alquiler joven que ya comienzan a levantarse ... en el número 5 de la calle Mieses, delante del hotel NH Bálago. Frente a la imagen de inicio de obra de hace unos meses, en la parcela, cedida por el Ayuntamiento a la Junta de Castilla y León, ya se levantan las dos plantas más un bajo que estarán a disposición de los jóvenes de menos de 36 años. La distribución contempla 16 viviendas en la planta baja, con acceso desde un corredor abierto, que se suman a las 17 que se desarrollarán en cada una de las dos plantas superiores. Todas ellas con una superficie de 60 metros cuadrados y distribuidas en salón-cocina, dos dormitorios, dos baños y una terraza.

A todas estas prestaciones se añade también un sótano destinado a 65 plazas de aparcamiento, 62 para vehículos y tres para motocicletas, a lo que además se debe sumar la presencia de cincuenta trasteros, uno por vivienda. El inmueble, que tiene forma de L para adaptarse a la propia geometría de la parcela en la que se levanta y que cuenta con una inversión de 6,6 millones de euros, contará con zonas comunes destinadas a 'coworking', lavandería, aparcamiento de bicicletas, espacios de convivencia y un patio interior naturalizado. La promoción en Mieses se añade a otros edificios para alquiler joven que impulsa la Junta a través de Somacyl, como las 170 viviendas de Parque Alameda o las 51 en el cuartel de la Guardia Civil en Vadillos.

Ampliar El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, junto con el consejero de Viviedna, Juan Carlos Suárez-Quiñones y el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales C. Espeso

«La vivienda es un problema de tal magnitud que necesitamos ir todos juntos, que seamos capaces de aportar el máximo por parte de todos», ha destacado el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, durante una visita efectuada este miércoles a las obras. Con esa frase buscaba englobar a las tres administraciones presentes durante el acto, como son el Ayuntamiento, la Junta y el Gobierno Central. «La respuesta pasa necesariamente por la intervención de todos los estamentos. Nosotros estamos en plena disposición para acometer este tipo de realidades e incrementar que haya vivienda en el municipio gracias a la colaboración de todos», ha remarcado.

La Junta prevé que la construcción de las promociones en los cuarteles de Delicias arranque en 2026

Carnero también ha aprovechado la tesitura y la presencia del subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, para pedir «avanzar» en el proyecto de los cuarteles de la Rubia. «Se estableció que se podían materializar en torno a 400 viviendas y en la visita que realizaron tres ministros hace unas semanas se manifestó que se actuaría en 200 viviendas. Nosotros sabemos perfectamente que ahí se pueden acometer hasta 600 y queremos que el Ministerio mueva ficha y trabaje para que se materialice esta realidad», ha concretado el alcalde.

La réplica la ha dado el representante del Ejecutivo Central. «Esa cifra es acuerdo al Plan General de Ordenación Urbanística que actualmente rige en Valladolid. Se pide al ayuntamiento modificar ese plan para que quepan, holgadamente además, unas 700 viviendas», ha respondido Jacinto Canales. Y, de nuevo, réplica de Carnero. «Para que se pueda modificar el plan, alguien tiene que pedirlo, y resulta que quien tiene que hacerlo es la administración central, porque ellos saben cuántas viviendas quieren ejecutar. En función de eso, nosotros acometeremos dicha modificación», ha asegurado.

Otras promociones

Junto con la promoción de Las Eras, Castilla y León suma tres mil viviendas dentro de esta política de vivienda, de las cuales mil forman parte del régimen de 'cohousing', como también lo harán las cincuenta de Mieses. En total, hay 457 viviendas de alquiler con este estilo en Valladolid, más otras 152 que son de venta para jóvenes. «Es una forma que los jóvenes reclaman de vivir, de conectarse, y no solo vivir individualmente, sino hacer sociedad, hacer comunidad», ha afirmado el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

A las viviendas de la calle Mieses se unen otras actuaciones similares en varios puntos de la capital, como las 51 viviendas en el entorno de Vadillos o el proyecto para una actuación similar con más de cien viviendas en los cuarteles de Artillería, en Delicias. Sobre estas dos actuaciones en concreto, que suman 151 viviendas, también se ha referido el consejero. «Trabajamos con el Ayuntamiento y van avanzando. Esperamos aprobar el proyecto, tener licencias y empezar a construir el año que viene en esas dos plazas», ha apuntado Quiñones. En total, Ayuntamiento y Junta desarrollan cinco promociones de vivienda en Valladolid, con 457 viviendas de alquiler, 394 de las cuales son colaborativas.

La promoción de estas cincuenta viviendas cuenta además con la aportación del Gobierno de España, que a través de los planes de recuperación pone dos millones y medio de euros para su construcción. «Una inversión promedio de 44.000 euros por vivienda», ha apuntado el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales. Los planes de recuperación financian en Castilla y León más de 138 millones en distintas actuaciones de rehabilitación. «Más de 19.000 viviendas, con 54,4 millones en la construcción de 1.200 viviendas nuevas», ha proseguido el subdelegado.

La presencia de fondos europeos también supone un plazo para la culminación de las viviendas, que en este caso establece el horizonte en junio de 2026. «Hemos pedido al Ministerio que interceda en Europa para ampliar ese plazo, si bien Castilla y león es una comunidad que va bien de plazos. Estamos haciendo una buena aplicación de esa parte del 77% de la financiación europea que tienen estas viviendas», ha explicado Quiñones.

El modo de acceso a estas viviendas será en régimen de alquiler «accesible» y en el futuro se realizará una convocatoria para acceder a la entrada a estas viviendas. Las personas interesadas deberán cumplir ciertos requisitos de ingresos y de edad, paso previo a un sorteo ante notario de donde se determinarán las cincuenta personas beneficiarias de estas cincuenta viviendas. Además, en el inmueble de la calle Mieses, la demanda de calefacción y agua caliente se cubrirá mediante la conexión a la red de calor con biomasa existente.