Exterior de las futuras viviendas para alquiler joven de la calle Mieses Carlos Espeso
Valladolid

Las Eras recupera el solar junto a la comisaria para acoger cincuenta viviendas para jóvenes en 2026

El inmueble sumará 65 plazas de aparcamiento y medio centenar de trasteros tras una inversión de 6,6 millones de euros

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 15:06

Comenta

La zona de Las Eras avanza en su transformación residencial y también lo hacen las cincuenta viviendas para alquiler joven que ya comienzan a levantarse ... en el número 5 de la calle Mieses, delante del hotel NH Bálago. Frente a la imagen de inicio de obra de hace unos meses, en la parcela, cedida por el Ayuntamiento a la Junta de Castilla y León, ya se levantan las dos plantas más un bajo que estarán a disposición de los jóvenes de menos de 36 años. La distribución contempla 16 viviendas en la planta baja, con acceso desde un corredor abierto, que se suman a las 17 que se desarrollarán en cada una de las dos plantas superiores. Todas ellas con una superficie de 60 metros cuadrados y distribuidas en salón-cocina, dos dormitorios, dos baños y una terraza.

