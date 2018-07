El equipo de gobierno de Pedrajas de San Esteban acusa al PSOE de emitir informaciones sesgadas Sistema de señalización ubicado en la CL-602. / El Norte Asegura que no se ajustan a la realidad y solo buscan oportunismo C. CATALINA PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN Martes, 10 julio 2018, 17:54

El equipo de gobierno municipal de Pedrajas de San Esteban no se ha cruzado de brazos y ha acusado al grupo socialista en el consistorio de volver a emitir informaciones sesgadas sobre asuntos llevados a pleno, a través de ruegos, que no se ajustan a la realidad y solo buscan oportunismo al utilizarse como mera arma política.

Uno de ellos, como ha indicado el regidor Alfonso Romo Martin, es la problemática que hay para reducir la velocidad de los vehículos que circulan por la travesía de la carretera autonómica CL-602 (Toro-Cuellar) a su paso por el municipio. A lo que señaló que a los ediles del PSOE «se les olvida de nuevo» que el grupo popular en la Comisión de Fomento y Medio Ambiente de las Cortes de Castilla y León, en sesión celebrada el 23 de mayo de 2018, presentó una enmienda a la Junta de Castilla y León para solucionar este problema, a instancias de la preocupación que se les había sido transmitido desde la alcaldía. «Preocupación, que viene motivada por la eliminación de los reductores de velocidad que estaban puestos hasta el mes de abril, y que el Ayuntamiento tuvo que eliminar por las molestias que ocasionaban a los vecinos más cercanos a dichos reductores».

Romo Martín, asegura que él mismo se puso en contacto con la procuradora autonómica del PP, Paloma Vallejo, para informarle de esta problemática, transmitirle la preocupación por la seguridad peatonal de los vecinos, así como su interés de que se instale algún tipo de medida disuasoria para que los vehículos reduzcan su velocidad, dado que la travesía tiene una longitud de algo más de un kilometro, a fin de que a través de su grupo realizara una petición a la Junta de Castilla y León para darlo solución.

«Y lo saben»

«Aunque los socialistas quieran utilizar los ruegos del pleno como propuestas propias, en realidad saben que esas propuestas las ha realizado el equipo de gobierno», aseguran los populares. Por su parte, en relación a la petición de que en futuros actos o eventos en los que asista la corporación municipal de forma oficial, se avise a los concejales/as en tiempo y forma y no suceda lo ocurrido en la fiesta del Corpus Christi, a Romo Martín le parece una «falta de respeto grave» que se acuse de su falta de asistencia a ciertos actos, sobre todo religiosos, «cuando realmente no han querido asistir a ellos».

A lo que desde el PSOE le han respondido que «el grupo socialista sabe perfectamente cuando hay actos religiosos a lo largo del año y en qué actos va la corporación municipal», indicando que el grupo socialista decide a qué actos religiosos no va, aunque la corporación municipal haya acudido de siempre, como es la misa pastorela de Año Nuevo o los oficios y procesión de Viernes Santo.

«Creo y pienso que tiene que ser una decisión personal. Lo más que hago es informar en qué lugar y hora hemos quedado la corporación para salir, si del Ayuntamiento o en la misma puerta de la iglesia. Si ninguno de ustedes ha ido a la procesión del Corpus Cristi es porque no han querido y les ruego que no nos utilice de excusa. Me parece muy bien que si lo desean no vayan, no pasa nada, estamos en un estado aconfesional y laico. No le voy a castigar porque no vayan a misa», ha señalado el edil, haciendo hincapié en que él deja libertad total a cualquier concejal para acudir o no a un acto religioso.

Correos

Otras de las informaciones sesgadas difundidas por el PSOE pedrajero que el equipo de gobierno municipal no ha querido dejar pasar por alto es la solicitud para quese retomen las negociaciones con la Sociedad Estatal de Correos para respetar el horario de apertura inicial y por el que se cedió el local a esta para mejorar el servicio, «Propuesta que el PSOE publicita como suya y, sin embargo, no dicen que el equipo de gobierno unos días antes de presentar sus ruegos en el pleno, ya envió un escrito a Correos indicando nuestro malestar por el horario actual y por la alta rotación de personal que tiene y que hace que el servicio sea más lento y peor calidad, ya que no les da tiempo a aprender bien el callejero y a utilizar correctamente los medios tecnológicos de los que dispone la oficina».

Fruto de dicha notificación lo responsables de Correos de la zona se han puesto en contacto con alcaldía para tener una reunión en breve para subsanar esas deficiencias en el horario y en el servicio prestado.

Por último, en relación a la petición de que se instalen más sombrillas en las piscinas municipales y fuentes de agua potable en zonas de mucha afluencia de personas, como por ejemplo el Parque Jardines de Castilla, «no dicen que la propuesta de las sombrillas ya estaba hecha por nosotros una semana antes de que ellos la hicieran», de los cual fueron informados que ya estaban pedidas y que en breves días se instalarían en el pleno del 28 de junio.

En cuanto a las fuentes, les recuerda que cuando entraron a gobernar en 2015 ya no funcionaba desde hace tiempo, «¿Quién ha quitado la fuente para beber?, ¿por qué no la dejaron funcionando? Piden algo que no han hecho ustedes».