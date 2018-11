Se entrega el conductor fugado que chocó contra una valla de protección en Parquesol Coche accidentado en la calle Miriam Blasco de Valladolid. / @bomberosvll El joven, de unos 22 años, aseguró a los agentes que huyó del lugar porque «se asustó» EL NORTE Valladolid Lunes, 12 noviembre 2018, 13:16

El conductor que se dio a la fuga tras estrompar su vehículo contra una valla de protección en el barrio vallisoletano de Parquesol se presentó este sábado «por iniciativa propia» en una comisaría de policía de Valladolid para reconocer los hechos. Según informan los agentes, el conductor, un joven «de unos 22 años», alegó que huyó del lugar de los hechos porque «se asustó». Además, en ese momento recuperó el turismo, que fue retirado al depósito municipal hasta que apareciera el propietario.

El incidente se produjo en torno a las 06:40 horas de este viernes, cuando el conductor de un volkswagen passat, por razones que no han trascendido, se salió de la vía en la intersección entre las calles Miriam Blasco y Padre Llanos y chocó contra una valla de protección de un centro comercial. La aparatosidad del accidente (parte del vehículo quedó colgando al precipici) requirió la intervención de los bomberos de la capital vallisoletana para sacar el coche de la pendiente y proceder a su retirada con una grúa hasta el parque municipal.

Al no encontrarse el joven en el lugar del accidente, la Policía Local interpuso una denuncia administrativa ya que, al no haber heridos ni terceras personas implicadas, la infracción no está considerada como delito. Así, el joven tendrá que hacer frente a una multa que ronda los 200 euros, además del importe que ha tenido que abonar por la retirada de su vehículo del depósito municipal.