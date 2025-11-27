El entorno del Canal de Castilla supera los 21 meses de obras sin visos de incorporarse al callejero

«¿Qué cuándo acaban? Pues la verdad es que ni idea, pero aún va para largo la cosa», suspira una de las pocas vecinas, ya ... jubilada, que habitan las 62 viviendas (de incierto futuro), propiedad de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), situadas en la calle Canal en alusión al lento avance de las obras de remodelación de esta vía, situada al borde de la dársena del Canal de Castilla, que superan ya los 21 meses de tajo sin visos para su conclusión a corto plazo. Los trabajos, eso sí, muestran ciertos avances en el tramo final que desemboca en la carretera de Fuensaldaña, donde se vislumbra por fin la nueva escalinata y la futura rampa que acercarán, y mejorarán la accesibilidad, el barrio de La Victoria y la Cuesta de la Maruquesa.

Allí, a partir del último de sus cinco bloques de pisos, en la parte final de 340 metros lineales de la calle Canal, se centran ahora los trabajos de reurbanización para habilitar la calzada entre sus jardines que dará salida a los vehículos a la carretera de Fuensaldaña en una vía que tendrá un solo sentido de circulación desde la avenida de Gijón. Dicho tramo, que continúa cerrado tanto al tráfico como al paso peatonal, muestra ya los canales para viandantes y el destinado a los coches que serpentean entre sus remozadas zonas verdes, en las que se ha mejorado la iluminación y se renovará el mobiliario. Y trabajan, en paralelo, en la habilitación del sendero de sirga que discurre al borde del canal, por detrás de las viviendas -también cortado al tránsito-, para desembocar en la pasarela de madera que conduce a la calle Fuente El Sol de La Victoria.

Los trabajos de reurbanización, con una inversión de cuatro millones de euros, comenzaron en febrero de 2024 con un plazo de ejecución de un año

De manera que esta primera fase del proyecto deja, al menos, una imagen relativamente halagüeña en cuanto a su ejecución, sobre todo, en el citado acceso peatonal destinado a acercar a los cerca de cuatrocientos vecinos de la Cuesta de la Maruquesa, situada al otro lado de la carretera de Fuensaldaña, con los cerca de quince mil de La Victoria. Allí los obreros están rematando esta misma semana el tramo de las escalinatas de la enorme estructura de hormigón que llevará adosada una rampa que permitirá salvar el desnivel de la ladera hacia la calle Canal.

Los vecinos cuentan después con una pequeña pasarela, pendiente de rehabilitación, para pasar sobre el canal hacia la calle Dársena de La Victoria. Es, en cualquier caso, un punto muy transitado por los residentes de las márgenes del Canal de Castilla como punto de paseo habitual en ambos sentidos.

Arriba, el tramo abierto de la calle Canal hasta las viviendas de los números 18 al 26. Debajo, a la izquierda, las vallas y separadores que cortan el paseo desde el número 18 y estado, a la derecha, de la calzada en ese tramo.

Todo ello cuando las obras, que comenzaron en un lejano 26 de febrero de 2024, con un presupuesto cercano a los cuatro millones de euros y un plazo de ejecución de un año, suman ya nueve meses de retraso sin que se vislumbre su finalización, al menos, hasta bien avanzado 2026.

Para entonces, presumiblemente no antes de que se cumplan los dos años de obra, deberían estar finiquitados los trabajos destinados a integrar la calle Canal en el callejero oficial de la capital, tal y como acordó el organismo de cuenca, propietario de está vía, cuando aprobó este proyecto de remodelación junto al Ayuntamiento en marzo de 2023.

Vecinos sin dirección

Ampliar Cartel en el portal del número 24 de la calle Canal en el que se informa de su dirección postal. J. S.

La vía, de momento, continúa en un cierto limbo que obliga a los vecinos de sus maltrechas viviendas, todas ellas catalogadas y sin un proyecto a medio plazo para su rehabilitación -el Ayuntamiento descartó el año pasado su compra para destinarlas a alquiler joven por su elevado coste-, a recibir el correo con la dirección de la avenida de Gijón. Cuando concluyan los trabajos y la calle se entregue al Consistorio para incorporarla al callejero, los residentes podrán recuperar sus direcciones habituales de la calle Canal.

Menos claro está el futuro de los escasos inquilinos de las 62 viviendas distribuidas en cinco bloques catalogados de ladrillo, construidos entre los años 50 y 60 del siglo pasado para albergar a los trabajadores de la confederación -su aún propietaria-. «Cada vez somos menos, la mayoría jubilados, y solo quedan dos o tres trabajadores en activo que vivamos aquí», resume una veterana vecina de los bloques antes de confiar en que puedan seguir residiendo en ellas «hasta que terminenos nuestros días».

Los pocos residentes de la calle, cuyo primer tramo de 430 metros lineales desde la avenida de Gijón, ya urbanizado, pero aún sin salida y con apenas la mitad de aparcamientos disponibles, se reabrió a mediados del mes de septiembre, piden por ahora «más agilidad» en los trabajos para anticipar la reapertura completa a peatones y viandantes de la parte final que sale a la carretera de Fuensaldaña. Eso y una solución definitiva en cuanto al uso de las viviendas.

Ampliar Antiguos talleres de la CHD, en la margen izquierda del Canal de Castilla, pendientes de su rehabilitación a partir de finales del año que viene. J. S.

El proyecto de reforma de la calle Canal contempla, cuando concluya la primera fase aún en curso, prevé el inicio de una segunda a finales de 2026 para urbanizar y dar vida a la otra margen del Canal de Castilla, la que mira a La Victoria, donde se invertirán 5,9 millones de euros para rehabilitar sus antiguos talleres con el fin de abrir en ellos un centro de interpretación de la gestión del agua y otro del propio canal y crear un museo, también en torno a la infraestructura hidráulica, en un tercer inmueble.

Dicho proyecto contempla la apertura de senderos transitables también por esta margen del Canal de Castilla y de puntos abiertos al barrio de La Victoria. Eso ocurrirá, en principio, dentro de un año. Antes, suspiran los vecinos y empresarios del entorno, «lo que queremos es que la calle se abra de una vez».