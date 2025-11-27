El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los operarios trabajan en la construcción de la escalinata que unirá la calle Canal con la Cuesta de la Maruquesa por la carretera de Fuensaldaña.

Los operarios trabajan en la construcción de la escalinata que unirá la calle Canal con la Cuesta de la Maruquesa por la carretera de Fuensaldaña. J. Sanz

Valladolid

El entorno del Canal de Castilla supera los 21 meses de obras sin visos de incorporarse al callejero

Los operarios afrontan la remodelación del último tramo de la calle Canal para darle salida y mejorar la accesilidad entre La Victoria y la Cuesta de la Maruquesa

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Jueves, 27 de noviembre 2025, 21:58

«¿Qué cuándo acaban? Pues la verdad es que ni idea, pero aún va para largo la cosa», suspira una de las pocas vecinas, ya ... jubilada, que habitan las 62 viviendas (de incierto futuro), propiedad de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), situadas en la calle Canal en alusión al lento avance de las obras de remodelación de esta vía, situada al borde de la dársena del Canal de Castilla, que superan ya los 21 meses de tajo sin visos para su conclusión a corto plazo. Los trabajos, eso sí, muestran ciertos avances en el tramo final que desemboca en la carretera de Fuensaldaña, donde se vislumbra por fin la nueva escalinata y la futura rampa que acercarán, y mejorarán la accesibilidad, el barrio de La Victoria y la Cuesta de la Maruquesa.

