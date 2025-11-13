Los ensayos del aniversario de la Academia de Caballería toman el centro de Valladolid El alcalde emite un bando para ensalzar «los 175 años de su fundación y de historia compartida, llena de complicidad y recíproca admiración»

Ensayos este jueves en la plaza de Zorrilla de cara al acto de celebración del 175 aniversario de la Academia de Caballería.

Con la mirada puesta en su gran día, la Academia de Caballería se encuentra inmersa en los ensayos para conmemorar el 175 aniversario de su fundación, que se celebrará este viernes por la mañana (12:30 horas) en pleno centro de Valladolid.

Este jueves, las inmediaciones de la plaza de Zorrilla se han convertido en epicentro de estos preparativos, con decenas de militares formando y desfilando por el corazón de la ciudad y, para ello, ha sido necesario cortar al tráfico la calle Miguel Íscar desde Plaza España y el Paseo de Zorrilla -desde Filipinos- durante aproximadamente una hora, entre las 12:30 horas y las 13:30 horas.

El acto tendrá lugar en la fachada principal de la Academia de Caballería y consistirá en una parada militar en la que formarán los alumnos de la Academia y en la que realizarán su presentación al estandarte, así como un homenaje a los caídos. El jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME) general de ejército, Amador Enseñat y Berea, presidirá el acto de conmemoración, que reunirá a numerosas autoridades civiles y militares.

Asimismo, el viernes, entre las 11:00 y las 14:30 horas, se procederá a los cortes de tráfico de la calle Miguel Íscar desde Plaza España, del Paseo de Zorrilla desde Filipinos y de la calle San Ildefonso desde Doctrinos (este último tramo, desde las 12:00 horas).

Un necesario «espíritu jinete»

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha emitido un bando para ensalzar los «175 años de su fundación y de historia compartida, llena de complicidad y recíproca admiración». «Lo hacemos con el orgullo de quien reconoce y confiesa un nexo indisoluble entre ambas realidades: nuestra ciudad y nuestra Academia; no pueden entenderse la una sin la otra», apunta el regidor en el escrito, en el que también remarca el «trabajo valeroso y el espíritu de servicio y de sacrificio que son señas de identidad de la Caballería española».

«Hoy los vallisoletanos aplaudimos con un unánime y agradecido sentir estos 175 años de la Academia de Caballería. Vuestro alcalde os ruega, a través de estas líneas, que todos hagamos notorio este aplauso y esta sincera felicitación, manifestando nuestro deseo de seguir compartiendo con ella estos nuestros tiempos que tanto necesitan de los valores del espíritu jinete en nuestra querida España», ha subrayado Carnero.

«En todo este tiempo, la Academia ha sido testigo de excepción y partícipe de importantes acontecimientos históricos con una significada influencia en la vida social y cultural de la ciudad. Está en nuestra retina, en nuestras nostalgias y se cuenta entre nuestros orgullos. Para los vallisoletanos es la encarnación más directa y familiar de lo que las Fuerzas Armadas y su Ejército de Tierra significan en la España de nuestros días», ha añadido el alcalde, que también ha hecho hincapié en la «extraordinaria belleza de su edificio».