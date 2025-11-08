La enorme cola del 'por si acaso' en la calle Santiago

«¿Qué pasa aquí?», preguntaba una mujer que giraba el cuello para contemplar, atónita, una inesperada cola en la calle Santiago que doblaba la esquina ... hasta alcanzar María de Molina, para rematar justo a medio camino entre la trasera del quiosco y los cajeros de La Caixa. Unos 150 metros más o menos, que vienen a ser cerca de 300 personas puestas en fila. El cálculo, ya verán, es importante.

«Pues es la cola para comprar lotería de Navidad de la Universidad de Valladolid, que sale a la venta hoy», era la respuesta al misterio. Un número que se agota, cada año, el primer día que la administración de la calle Santiago, la de Las Francesas, a lo Doña Manolita o La Bruja de Oro, abre la verja con el número en cuestión. Al día siguiente ya no hay.

Es, literalmente, la cola del 'por si acaso' que se da con muchos números de empresa o institucionales. A ver si va a tocar el número de la empresa, o de la carnicería, o del bar al que vas siempre, y vas a ser tú el único que se queda sin él. No te digo ya si es el número de la UVA y le toca a todo el departamento, pongamos, de Periodismo y Comunicación Mediática, y a ti no te toca ni el reintegro.

¿Y cómo es que se agota tan pronto? ¿Tanta ludopatía hay en la universidad vallisoletana? ¿Tan mal anda de financiación que no hay profesor de la UVA que llegue a fin de mes o es que las hipotecas se hacen pesadas? Pues no hay mucho misterio más allá de las matemáticas. Volvemos a los cálculos del primer párrafo: unas 300 personas en la cola.

Este año, la Universidad de Valladolid ha anunciado que el número se ponía a la venta el sábado, día 8 de noviembre, a las 10 de la mañana en la administración habitual. Y que se restringía a cuatro décimos por persona.

En la memoria académica de la UVA, del curso pasado, se declaraba que había, en total, 2.837 profesores e investigadores. Y otros 1.107 trabajadores dentro del cuerpo de personal técnico, de gestión y de administración y servicios. En total, 3.944 personas. Y claro, un número de la lotería de Navidad tiene 1.950 décimos este año. Loterías y Apuestas ha emitido 195 series de cada número, es decir, 195 billetes de diez décimos.

Así que la cola para no quedarse sin él, en el caso de una institución con tanto personal como la UVA, está justificada. Aunque, puestos a jugar con las matemáticas, hay que saber que las posibilidades de que te toque el Gordo son de un 0,001%. Habría que saber si en el departamento de Estadística e Investigación Operativa de la UVA también juegan. ¿Y cuál es el número? Pues el 01241. Tan bonito como cualquiera: gana mucho estéticamente cuando toca.