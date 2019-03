Las empresas locales obtienen dos de cada tres contratos que firma el Ayuntamiento de Valladolid Mercado de La Rondilla, cuya rehabilitación en 2019 generará contratos por valos de más de dos millones de euros. / RAMÓN GÓMEZ El plan contratación de 2019 contempla un gasto del sector público municipal de 195 millones de euros ÁNGEL BLANCO ESCALONA Domingo, 24 marzo 2019, 13:21

La Ley de Contratos del Sector Público de 2017 recomienda que se facilite la participación de las pequeñas y medianas empresas en la contratación municipal, para lo que invita a los ayuntamientos a que pongan a disposición de ellas información anticipada para que puedan preparar las contrataciones en las que estén interesadas. Con la intención de cumplir con esta norma, el consistorio vallisoletano aprobó en la junta de gobierno del pasado 13 de marzo su plan anual de contratación para 2019, en el que aprovechó para recordar que el equipo de Óscar Puente «se autoimpuso esta obligación» dos años antes de la entrada en vigor de la ley.

«La instrucción de contratación del Ayuntamiento de Valladolid para impulsar la contratación socialmente eficiente ha mantenido la obligación de incluir en esa planificación toda la contratación de su sector público que no se tramite mediante contratos menores», destacaron.

Las empresas locales, resaltó el alcalde, obtienen dos de cada tres contratos que firma el Ayuntamiento, que en el presente ejercicio contempla un gasto del sector público municipal de 195 millones de euros. «El Ayuntamiento de Valladolid la entidad pública que más contratos celebra con pymes de toda la Unión Europea, con porcentajes tres veces superiores a la media de España -28% frente al 80% en el Ayuntamiento de Valladolid en el año 2018-, duplicando la media europea, del 35%», se destaca en el plan.

Además, la mayor parte de las inversiones previstas en el plan «serán adjudicadas a empresas vallisoletanas, pues en 2018, el 63% de todos los contratos del ayuntamiento fueron adjudicados a empresas de Valladolid», resaltó Puente, quien defiende que «con ello se contribuye activamente desde el ayuntamiento de la ciudad a fomentar a nuestro sector empresarial».

Pautas indicativas

A juicio del equipo de gobierno, además, ello permite «una mayor concurrencia y con ella una mayor competencia y mejores ofertas». Con ese objetivo de facilitar la participación de las pymes locales en la contratación del sector público municipal, la instrucción municipal de contratación dispone que el plan anual de contratación «se comunicará nada más ser publicado por correo electrónico, con un enlace al mismo, a la Cámara de Comercio e Industria de Valladolid, a la Confederación Vallisoletana de Empresarios y a las Asociaciones de cualquier tipo de pymes, autónomos, cooperativas, o colegios profesionales del municipio que lo soliciten».

No obstante, fuentes de la Cámara de Comercio manifestaron que por el momento dicho plan todavía no ha sido compartido con la institución cameral.

En cualquier caso el documento, que sí está publicado en la web municipal, destaca en su preámbulo que sirve para «facilitar la programación del trabajo en los diferentes servicios para llegar a tiempo a las contrataciones que precisa y coordinarse entre ellos para unificar contratos» y evita «gestionar de manera separada contratos con el mismo o muy similar objeto y logrando con ello no solo una posible mayor eficiencia económica, sino de gestión administrativa».

La CVE aplaude que se prime al empresariado de aquí, pero pide más Tal y como es su deber, la presidenta de la patronal vallisoletana pide «más». Pero tampoco le duelen prendas a la hora de reconocer que el Ayuntamiento de Valladolid sigue un «buen camino». Para Ángela de Miguel, responsable de la Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE) es una cuestión de justicia dar todas las ventajas competitivas legales y posibles a las empresas pequeñas y, además, locales. «Conviene recordar que tampoco es algo nuevo, sino que es una iniciativa que ya arrancó con el anterior equipo municipal del PP y que, por otra parte, no hace sino seguir directrices de la Unión Europea», manifestó De Miguel. A su juicio, el fraccionamiento de los lotes para permitir la concurrencia a los concursos de las empresas que carecen de las posibilidades que otorga el tamaño «es un buen sistema en el que la actual corporación está profundizando y que funciona». «Ojalá profundice más y todas las empresas puedan concurrir en igualdad de oportunidades», añadió.

El plan anual de contratación tiene carácter indicativo e informativo, lo que supone que no es un documento de obligado cumplimiento, «ni siquiera de mínimos», según advierten sus autores. «Es lógico que a lo largo del año puedan surgir necesidades nuevas no contempladas inicialmente que hayan de ser cubiertas mediante contratos y también que alguno de los previstos no se realice por diferentes motivos», avisan.

Principales partidas del Plan de Contratación municipal en 2019

Servicios Sociales: 76,3 millones.

Centro Integrado de atención a la dependencia: 2,33 millones.

Servicio de estancias diurnas: 4,20 millones.

Servicio de ayuda a domicilio: 66 millones (cinco años).

Construcción del CPM Parquesol: 1,83 millones.

Medio Ambiente y Sostenibilidad: 32,9 millones.

Rehabilitación del mercado de La Rondilla: 2,06 millones.

Parques y jardines de las zonas sur y este: 5,2 millones.

Suministro contadores: 1,17 millones.

Obras de alcantarillado en el Paseo de Zorrilla: 2 millones.

Depuradora EDAR: 1,75 millones.

Hacienda, Función Pública y Promoción Económica: 29,8 millones.

Suministro eléctrico: 26,56 millones

Proyecto URBAN: Marquesinas vegetales (271.589 euros);Fachada verde (219.301);Toldos verdes (385.000).

Urbanismo y Vivienda: 16,5 millones.

Obras de mantenimiento de edificios municipales: 1,85.

Obras de regeneración urbana del ARU 29 de octubre: 2,45 millones

Obras de seguridad vial en el Camino Viejo de Simancas: 1,4 millones

Construcción de edificio de 25 viviendas protegidas para jóvenes en la Avenida de Burgos: 1,90 millones.

Participación Ciudadana, Juventud y Deportes: 16,2 millones.

Labores en H. del Rey, Lalo García y Casa del Deporte: 1,14 millones.

Labores en CD Ciudad de Valladolid, Pilar Fdz. Valderrama, La Rubia y Los Cerros: 11.008.000.

Servicio de impartición de clases de natación: 1,94 millones.

Servicio de impartición de clases de gimnasia: 2,03 millones.

Servicio de gestión de campamentos de verano: 4,12 millones.

Seguridad y Movilidad: 10,9 millones.

Suministro de gas natural comprimido: 3,48 millones.

Seguros: 3.000.000 millones

Implantación de un sistema de información para la Policía Municipal: 900.000 euros.

Cultura y Turismo: 6,2 millones.

Celadores, recepcionistas y apoyos a la gestión cultural: 2,5 millones de euros.

Infraestructuras y equipos técnicos de la FMC: 2,04 millones.

Vigilancia y seguridad en actividades y equipamientos: 2,02 millones.

Institución ferial de Castilla y León: 4,09 millones.

Educación, Infancia e Igualdad: 1,68 millones.

Programa Aprendizaje a lo largo de la vida: 1.683.200 millones.