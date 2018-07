Empresarios imputados en la trama de dádivas a guardias civiles de Valladolid, desconcertados por las acusaciones Tres de los investigados tras salir de su declaración en los juzgados de Valladolid. / HENAR SASTRE El instructor, José María Crespo, seguirá con las declaraciones después del verano JORGE MORENO VALLADOLID Jueves, 5 julio 2018, 15:26

Un grupo de empresarios citados hoy para declarar ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid, en relación con una supuesta trama de favores a miembros de la Guardia Civil, a los que presuntamente agasajaban por quitar multas de tráfico, expresaron hoy su malestar por haber sido citados a partir de las grabaciones realizadas por miembros del Cuerpo Nacional de Policía.

Un grupo policial, encargado de investigar haces meses otro caso relacionado con el tráfico de estupefacientes, en el que se encuentra en prisión un hostelero de Laguna de Duero, M. A. E. M, por su vinculación con el clan de los Varela, comprobó cómo en una de las escuchas se relataban los hechos, lo que fue comunicado al juez que ordenó abrir una pieza separada por presuntos delitos de prevaricación y cohecho.

A lo largo de la mañana de este jueves, el instructor José María Crespo tomó declaración a personas que aparecen citadas en las grabaciones, y que en su mayoría negaron haber dado regalos a cambio de actuaciones ílicitas.

Sí que reconocieron, no obstante, que conocían al guardia civil J. C. C. que está investigado por supuesta prevaricación y cohecho. También ha comparecido la mujer de este agente de la Bemérita por espacio de cinco minutos. Algunos de los citados no negaron haber participado en comidas o capeas taurinas, en las que estaban presentes también mandos de la Guardia Civil.

El pasado 17 de de mayo, el Juzgado de Instrucción 1 abrió un procedimiento por delitos inicialmente de revelación de secretos, cohecho, falsedad documental, estafa, tráfico de influencias y prevaricación administrativa en el que hay 19 investigados, entre ellos el guardia civil J. C. C. D., que figura como principal implicado.

Este agente prestó declaración en su día en calidad de investigado y se encuentra apartado de servicio por la Dirtección General de la Guardia Civil, que ha abierto un expediente informativo interno.

Fuentes judiciales aseguraron que este imputado «es quien presuntamente a cambio de dinero y regalos influía en distintas administraciones y autoridades, incluso judiciales», para obtener beneficios a quienes acudían a él.

En mayo pasado, además, se decidió citar a declarar al resto de los 18 investigados, relacionados con el mundo de la empresa, las bodegas, la automoción, la hostelería y la construcción, por su posible participación en alguno o algunos de los delitos citados.

Dichas declaraciones, a las que no ha acudido ningún miembro de la Fiscalía de Valladolid, han tenido lugar entre ayer, día 4, y hoy día 5 de julio. Los imputados han comparecido con sus letrados, excepto uno al que se le ha ofrecido un abogado de oficio.

Han acudido a la citación judicial diecisiete investigados, cuyas iniciales son J. L. C. D., J. A. F., J. R. R., C. E. R., M. A. E. M., J. A. T. G., I. A. N., J. D. C., R. C. L., D. C. F., J. R. C., D. E. A., E. O. C., A. O. C., F. G. J., J. G. C., y A. C.

Desde el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se indicó hoy que a algunos de los investigados se les atribuye, presuntamente, actuar junto con el agente de la Benemérita para cambiar identidad de conductores en sanciones de tráfico a personas, empresarios y amigos a cambio de regalos y dinero que dichas personas y empresarios les entregaban. También presuntamente han podido intervenir en contratos menores de obra pública en cuarteles de Guardia Civil de Castilla y León, algo quer el juez está investigando.

El instructor volverá a proseguir con nuevas declaraciones en el mes de septiembre.