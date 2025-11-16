La empresa de Valladolid que triunfa en el mundo con el escaneo en 3D de personas en movimiento

'Aralar', el último videoclip de la cantante Amaia Romero, con un efecto visual que recuerda a los videojuegos, 'La Favorita', de Telecinco, que recrea ... el Madrid de los años 20; 'Zorro' de Amazon Prime, que muestra la versión joven del justiciero, o la serie 'Olimpo', de Netflix, sucesora de 'Élite' y ambientada en la vida de un grupo de jóvenes deportistas en un Centro de Alto Rendimiento en Pirineos… Son algunos de los proyectos en los que ha trabajado la vallisoletana The4DScanner, una de las empresas con mayor producción a nivel mundial de «vídeos volumétricos». Así llaman sus fundadores al proceso de escanear personas en movimiento en 3D que llevan a cabo, «porque son las palabras que mejor lo describen», apunta el director ejecutivo (CEO), el zamorano Víctor Manuel Feliz.

«El 92% de nuestra facturación es internacional»

Junto a él, Andrea Martín y Alejandro Suárez componen un equipo afincado en Valladolid, aunque con raíces zamoranas y asturianas, pero que apenas trabaja en España, porque «el 92% de nuestra facturación es internacional». Forman parte de grandes proyectos en el extranjero y esta no es la única empresa en sus manos. Motiva fue creada hace 18 años y ScanMeNow hace apenas cinco meses. La primera está enfocada a temas relacionados con la innovación dentro del mundo de la arquitectura, y «el primer año ya nos nominaron al premio más importante del sector en 3D del mundo, el Architectural 3D Award». La segunda es parecida a The4DScanner, pero creada desde cero por ellos. «Tenemos como un escáner más pequeñito, pero con mucha más calidad y sin movimiento. Y esa tecnología la hemos hecho nosotros», afirma Feliz mientras explica que su idea es «montar una pequeña fábrica».

Su lugar de trabajo está en el polígono San Cristóbal de Valladolid. Una especie de enorme carpa verde con 48 cámaras de alta velocidad y el mismo número de focos apuntando hacia el centro es su plató. «Con eso grabamos vídeos de alta velocidad y a partir de esa actuación generamos un muñeco, un personaje en 3D que actúa exactamente igual que la persona que está en el centro», explica el CEO de la empresa. «No es la técnica tradicional», matiza acerca del método en el que se crea un personaje y se le aplica una animación por separado. En este caso, ellos capturan a las personas en movimiento y son capaces de representar cualquier «microexpresión que haga la persona, incluso el pestañeo», añade.

«Me pasaba las noches delante del ordenador aprendiendo por mi cuenta, porque a mí me gustaba hacer 3D y me aburría un montón 'teleco'»

A diferencia de lo que se pueda pensar, sus principales clientes son del sector de la arquitectura. «Es curioso porque tiendes a pensar que el mercado 3D en arquitectura va a ser más pequeño que el del cine, y en realidad es mucho más grande», señala. Andrea Martín es la única de los tres que ha estudiado Arquitectura. Se da la circunstancia de que ni Alejandro Suárez, que se matriculó en Marina Civil, ni Víctor Feliz, que empezó Telecomunicaciones, acabaron la carrera. «Yo me pasaba las noches delante del ordenador aprendiendo por mi cuenta, porque a mí me gustaba hacer 3D y me aburría un montón 'teleco'», explica Feliz, que abandonó los estudios a mediados del tercer año.

Algunos de sus grandes trabajos se proyectan en pantalla. Entre ellos, dos producciones para Netflix estrenadas este año. 'Superstar', una miniserie de los Javis y Nacho Vigalondo, «es muy loca y me hizo mucha gracia», explica el CEO de la empresa sobre un proceso de grabación que «me gustó mucho». 'Olimpo' es otra de las series recientes en las que han participado, y en la que «todos los fondos son digitales y todos son personajes nuestros», explica en alusión al público que aparece en muchas de las tomas. Pero su trabajo más reciente ha sido la grabación de 'Aralar', el nuevo videoclip que la cantante Amaia Romero dedica a la sierra navarra del mismo nombre.

El trabajo de esta empresa vallisoletana da para muchas anécdotas. Por ejemplo, Feliz explica que para la grabación de la serie 'Zorro' «el actor no podía venir y mandaron la ropa, y a mí me valía. Al final era yo el zorro en muchas tomas de la serie».

¿Por qué el mundo de la arquitectura es uno de sus principales clientes? La explicación es sencilla: «Haciendo cine habrá mil, dos mil, tres mil empresas que hacen 3D en el mundo, mientras que en arquitectura, ¿cuántas hay? Muy pocas», apunta el cofundador de la firma. En cada ciudad, dice, son cientos los estudios que hay dedicados a este sector, en el que han encontrado a sus principales clientes. Feliz insiste en que sus grandes trabajos los realizan fuera de España, principalmente para empresas de Arabia Saudí o Dubái. Y es que en los países de Oriente medio se estila presentar de forma realista las nuevas promociones de apartamentos, en las que se incluyen a personas en 3D haciendo actividades cotidianas para mostrar cómo sería la vida diaria en uno de sus complejos.

Afincada en Valladolid

Puede sorprender que una compañía de fama mundial decida quedarse en una ciudad como Valladolid, en la que hay menos potenciales clientes y, por ende, menos ingresos, en vez de trasladarse a Madrid o Barcelona. «Nos han dicho muchas veces, para algún tipo de producciones, que sería más fácil si estuviéramos allí», comenta el empresario zamorano, quien señala, no obstante, que «yo, básicamente, intento hacer las cosas cómodas para mí». Ese es el motivo por el que siguen afincados en esta ciudad, a la que se desplazan clientes como Estopa o Amaia Romero.

Sin embargo, su nueva empresa -ScanMeNow- tiene su sede Galicia, aunque gran parte del trabajo se va a desarrollar en el polígono de San Cristóbal «porque hemos desarrollado tecnología propia». La decisión de trasladarla fuera se debe al hecho de que «aquí hemos tenido cero ayudas».

En la actualidad, Feliz es también director de un área de Chaos, una de las tres empresas más grandes de desarrolladores de softwares de renderizado y simulación -proceso de crear programas que sean capaces de generar imágenes en 3D a partir de una persona escaneada o vídeos volumétricos-. «Nuestro mejor cliente es Epic Games», destaca sobre una de las mayores empresas de videojuegos del mundo.

Feliz confiesa que cuando realmente se dio cuenta de que «la cosa iba en serio», y de la proyección exterior que había alcanzado, fue cuando recibió una llamada en la que le invitaban a formar parte del grupo de ponentes de la Bienal de Arquitectura de Venecia de 2017, una exposición internacional para exhibir y desarrollar propuestas innovadoras en el ámbito de la arquitectura. Desde entonces no ha parado de cosechar éxitos.