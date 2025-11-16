El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Víctor Manuel Feliz y Andrea Martín en The4DScanner.

Víctor Manuel Feliz y Andrea Martín en The4DScanner. Aida Barrio

La empresa de Valladolid que triunfa en el mundo con el escaneo en 3D de personas en movimiento

Ha trabajado en el videoclip 'Aralar', de Amaia Romero, y en series como 'La Favorita', 'Zorro' y 'Olimpo'

Ángela Zangróniz

Ángela Zangróniz

Valladolid

Domingo, 16 de noviembre 2025, 08:15

Comenta

'Aralar', el último videoclip de la cantante Amaia Romero, con un efecto visual que recuerda a los videojuegos, 'La Favorita', de Telecinco, que recrea ... el Madrid de los años 20; 'Zorro' de Amazon Prime, que muestra la versión joven del justiciero, o la serie 'Olimpo', de Netflix, sucesora de 'Élite' y ambientada en la vida de un grupo de jóvenes deportistas en un Centro de Alto Rendimiento en Pirineos… Son algunos de los proyectos en los que ha trabajado la vallisoletana The4DScanner, una de las empresas con mayor producción a nivel mundial de «vídeos volumétricos». Así llaman sus fundadores al proceso de escanear personas en movimiento en 3D que llevan a cabo, «porque son las palabras que mejor lo describen», apunta el director ejecutivo (CEO), el zamorano Víctor Manuel Feliz.

