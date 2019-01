La empresa Locus Avis se encargará del control de las plagas de palomas en Valladolid Jaula para atrapar palomas en una azotea. / ANTONIO QUINTERO El Ayuntamiento adjudica el servicio de recogida animales en festivos y fines de semana EL NORTE VALLADOLID Jueves, 31 enero 2019, 07:38

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid ha adjudicado a la empresa Locus Avis, por un importe de 59.290 euros y durante dos años, el servicio de control de las poblaciones urbanas de palomas bravías, palomas torcaces y estorninos existentes en el término municipal de Valladolid, con el objetivo de minimizar los efectos perniciosos que sobre la seguridad y salud de los ciudadanos tiene la presencia descontrolada de este tipo de aves, así como los problemas de suciedad y daños al mobiliario urbano que su existencia, en grandes densidades ocasionan.

Para el caso de las palomas, la empresa llevará a cabo al inicio del contrato censos aproximados del número de ejemplares tanto bravías como torcaces existentes en los distintos barrios en los que se divide la ciudad. Al año siguiente de la formalización del contrato, se volverán a realizar nuevos censos para comprobar el grado de eficacia de las medidas adoptadas en el primer año de vigencia del contrato.

Están previstas acciones como el picado de huevos, disposición de palomares o cuidado de recintos habilitados como palomares. En el caso de la paloma torcaz, entre otros procedimientos de control de esta especie, se incluye la retirada de nidos, la recogida de huevos, el picado de los mismos o disposición de zonas alternativas de perchado o dormideros de las aves donde no causen molestias a la población. Además, se podrán utilizar también aves rapaces para la dispersión de las palomas y su expulsión de las zonas de nidificación.

Para la población de estorninos, además de los estudios de localización y conteos, se incluyen sistemas generadores de sonidos de alarma dentro de los propios dormideros; vuelos de intimidación de aves rapaces y otros que el adjudicatario estime convenientes previa valoración de los técnicos veterinarios municipales, con la finalidad de conseguir su expulsión.

La adjudicación establece como condición que, en cualquier caso, ninguna de las medidas supondrá maltrato ni sufrimiento para las aves. Además, se prohibe el empleo de cualquier tipo de producto químico como método de reducción de poblaciones.

El mismo órgano adjudicó a la empresa Huellas Vet Pet (63.306,16 euros para dos años) la recogida y asistencia veterinaria de animales domésticos perdidos y abandonados en el término municipal de Valladolid en periodos de tardes, noches, fines de semana y festivos, en los que no está operativo el Centro Municipal de Protección Animal. Se trata de perros vagabundos, gatos perdidos que no están adaptados a la vida fuera del ámbito doméstico. No se incluyen en este apartado los felinos pertenecientes a colonias de gatos asilvestrados y animales de fauna silvestre errante o que accidentalmente hayan podido introducirse en viviendas o locales públicos y que generen una situación de peligro para las personas o de riesgos de provocar accidentes de tráfico. Además, para garantizar el bienestar animal se contará con un servicio veterinario de asistencia y apoyo al Centro Municipal de Protección Animal para la realización de determinadas pruebas diagnósticas y operaciones quirúrgica que no pueden llevarse en el centro por falta de medios o de tiempo para poder ser realizadas.