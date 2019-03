La empresa investigada por el uso de armamento de guerra en Valladolid ha formado a oficiales del Ejército chileno Página web con la oferta de la empresa de La Cistérniga. / EL NORTE El asesoramiento al Gobierno de Sudán para el desminado es otro de sus trabajos JORGE MORENO Sábado, 2 marzo 2019, 11:14

Una sociedad limitada con apariencia de actividad de estudios de mercados (como recoge el Registro Mercantil), pero con cometidos relacionados con la defensa y la seguridad. Eoditec Special Services se constituyó el 1 de octubre del 2013 en Valladolid, con un capital de 75.000 euros. Su domicilio social se encuentra en un chalet particular situado en una calle del barrio de Las Villas.

Como administradora única figura la esposa del brigada del Ejército de Tierra, M. T. P. H., mientras que el suboficial ha sido apoderado en dos ocasiones en 2014. Con duración indefinida, el objeto social que declara es el de «consultoría, prospección y selección de mercados, promoción e intermediación de actividades empresariales en concepto amplio».

Sin embargo, su página web recoge la profusión de cometidos que van desde la provisión de equipos y suministros de detección, hasta la investigación y desactivación de explosivos. También ofrece equipos y suministros caninos, o suministros de posicionamiento con GPS, y logística en general.

Pero quizás su oferta más completa está dirigida a preparar y formar a los alumnos para ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles, así como la protección de las personas que puedan encontrarse en los mismos. La formación abarca la explicación de las materias teóricas y la preparación física necesaria para superar las pruebas de habilitación para ser vigilante de seguridad, según los módulos profesionales de formación que son fijados por la Secretaría de Estado de Seguridad.

En septiembre del 2015, Eoditec suscribió un convenio de colaboración con la Universidad Isabel I de Burgos, que imparte preferentemente cursos 'on line'. El acuerdo con la compañía especializada en desactivación de artefactos explosivos y desminado humanitario, permitía al centro universitario ampliar su oferta formativa vinculada a la seguridad, junto a sus posgrados en la Facultad de Criminología.

Con el acuerdo de colaboración, suscrito por la presidenta de Eoditec, la Universidad Isabel I se comprometía a impartir más de 28 cursos: desde la desactivación de artefactos explosivos (EOD) hasta la defensa nuclear, radiológica, bacteriológica o química (NRBQ). Unos cursos que son certificados con equivalencias formativas por el centro universitario burgalés.

Pero la actividad de esta empresa se ha proyectado en el exterior, con una plantilla que en enero de 2017 era de solo seis trabajadores y una red de colaboradores locales e internacionales, a campos de la defensa. La empresa vallisoletana formó a un grupo de oficiales y suboficiales de la Fuerza Aérea de Chile en la desactivación de explosivos. Fue en un curso realizado entre octubre y diciembre del 2016, en el cual altos mandos militares chilenos recibieron formación teórica y práctica en áreas con desminado o contaminación química.

La mercantil, que asegura que cuenta con autorización del Ministerio del Interior español, impartió dicho curso en su sede del polígono industrial de La Mora, donde se enseñó a los mandos a manejar explosivos y munición convencionales, y a hacer frente a posibles riesgos tecnológicos.

En una entrevista publicada por la revista 'Castilla y León Económica', en enero de 2017, la presidenta de Eoditec, aseguraba que su empresa era la única de habla hispana acreditada por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios y Proyectos (Unops) para el desminado humanitario.

También que había asesorado al Gobierno de Sudán para desactivar minas en ese país, así como que haber realizado la limpieza de granadas de mano y proyectiles en campos y polvorines del Ejército en Santiago de Compostela y Cádiz.