Emprender en el sector de la educación infantil

La vida y las circunstancias familiares le llevaron a Chile, donde permaneció cinco años. Pero tenía claro que su sitio estaba en su Valladolid natal, donde regresó para emprender. Ella es María Mozo Izquierdo, una educadora infantil e integradora social que acaba de poner en marcha su propia guardería, Sentidos, en la calle Alcaparra. Es una mente inquieta, interesada en aprender de todo y también en enseñar a los demás. Siempre tuvo clara su vocación de educadora, y aunque inicialmente quiso dedicarse al sector de la discapacidad, finalmente decidió especializarse en educación infantil, un grado universitario, que estudió a la vez que el de integración social. Un sobreesfuerzo que, según ella, «mereció la pena», ya que nada más terminar, encontró trabajo «de lo suyo». A los dos años emigró a Santiago de Chile con su familia, donde muy pronto le surgieron grandes oportunidades laborales en un hospital con niños con discapacidad. Más tarde encontró trabajo en una escuela infantil con metodología tradicional. «Estaba encantada, pero me surgió la posibilidad de formarme como guía Montessori y trabajar en una guardería que utilizaba este método educativo. Pensé que esa formación y experiencia podía abrirme puertas una vez que regresara a España. Así que decidí probar suerte en ese campo», cuenta María.

Estuvo a punto de montar su propia escuela infantil, pero no dio el paso porque sabía que aquello significaría quedarse en Chile de forma definitiva, cuando ella lo que realmente ansiaba era regresar a la capital del Pisuerga. En julio de 2017 lo consiguió y tras darse un descanso, realizó un análisis del sector de la educación infantil en la ciudad, que le hizo replantearse su futuro laboral y apostar por el emprendimiento. «Vi que no había demasiadas ofertas de trabajo, así que tomé la decisión ponerme por mi cuenta. A mi favor tenía la experiencia y las ganas. Sabía que me iría bien, así que me puse manos a la obra», relata.

Montar un negocio de cero le daba cierto miedo, por eso, buscó guarderías en traspaso y en internet encontró la oportunidad que tanto ansiaba: una escuela infantil en el barrio de El Peral, que estaba a pleno rendimiento y que se traspasaba por jubilación. «El espacio me encantó. En cuanto lo vi, me imaginé aquí trabajando. Estaba bien ubicado, en una zona de nueva construcción, algo muy positivo para mi negocio, así que aposté por el traspaso. No quise cambiar el nombre e inicialmente continué con la misma línea de trabajo, aunque poco a poco he ido haciendo mía la guardería. Ha sido un cambio gradual, pero total y lo mejor de todo, es la gran acogida que me han dado las familias. Todas confiaron en mi desde el principio y eso lo agradezco muchísimo».

Participó en la formación CREA para emprendedores de la Agencia de Innovación del Ayuntamiento de Valladolid, lo que le vino muy bien para sentar las bases de su empresa. Tras presentar su plan de negocio, le concedieron una ayuda de 1.500 euros y le informaron sobre el Plan del Retorno del Talento, un programa pionero para apoyar y facilitar el regreso de aquellas personas que se han marchado de Valladolid y desean volver para emprender. «Fue una pena. Deseaba optar a esa ayuda, pero finalmente no pude al no cumplir uno de los requisitos», lamenta esta joven, que acudió también al área de orientación laboral del Servicio Público de Empleo de Castilla y León donde le ayudaron con los trámites de la subvención de la Junta para empresas de nueva creación. «Gracias a ellos y a mi asesoría Aseolid, me concedieron una ayuda de 7.500 euros», agradece.

En su escuela infantil Sentidos, María combina metodologías tradicionales, con la pedagogía Montessori, que trata de favorecer el desarrollo del niño por medio de prácticas educativas no intrusivas. «Cada niño y cada familia son diferentes, por eso, el trato siempre es totalmente personalizado y cercano. Me gusta estar pendiente de cada detalle, de cada necesidad y de cada familia. Eso es lo que me diferencia», informa.

Atiende niños desde los cuatro meses hasta los tres años y en periodos vacacionales y festivos, ofrece servicios de ludoteca para niños de hasta seis años. Para esta emprendedora, es especialmente importante proponer actividades que a los pequeños les resulten motivadoras, pero siempre teniendo muy presente el juego, un elemento fundamental a estas edades. «Tenía mucho miedo a que no vinieran nuevas familias, pero todo el mundo está respondiendo muy bien. He hecho un buzoneo y cada día acuden nuevos padres a conocer el centro y nuestra forma de trabajo. Estoy muy satisfecha. El 80% de la gente que ha venido a informarse se ha quedado en la guardería», explica. Hasta el 28 de junio ofrece un 20% de descuento en la matrícula.

Amplio horario

Ella lleva toda la gestión del centro, con la ayuda de una empleada a media jornada, que empezó como alumna en prácticas. También cuenta con otras dos alumnas que le ayudan a sacar el trabajo adelante. «El horario es de 7:30 a 16:00 horas, sin embargo, estoy abierta a cualquier cambio si los padres lo necesitan. Yo también soy madre, así que sé ponerme en su situación». El centro consta de tres aulas muy luminosas, amplias, totalmente equipadas y adaptadas para cada edad con mobiliario y juegos adecuados. También de una cocina en la que ofrece menús rotativos por grupos alimenticios, patio exterior y una sala de psicomotricidad. Todas las instalaciones están provistas de medidas de seguridad para evitar cualquier accidente. «Los niños siguen una rutina, en la que se incluyen actividades guiadas. También tienen sus momentos de libertad en el juego. Los viernes realizamos un taller de cuentacuentos con una logopeda, actividades musicales y de hábitos de higiene dentales», concluye.