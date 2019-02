Emprende en Tudela con una tienda de moda low cost

Rocío Carbajo, en su tienda de ropa de mujer de Tudela de Duero. / L. N. Rocío Carbajo Fernández, 9Noventay9 LAURA NEGRO Valladolid Domingo, 17 febrero 2019, 12:01

Una buena estrategia de precios es fundamental a la hora de abrazar el éxito en un negocio. Rocío Carbajo lo sabe muy bien y, por ello, ha apostado por montar una tienda de moda, bajo el régimen de franquicia, en la que el precio nunca será una sorpresa. Todo vale 9,99 euros, 19,99 y 29,99. Precios cuidadosamente elegidos y planificados y que resultan muy atractivos para una exigente clientela. Esta nueva tienda se llama 9Noventay9 y se encuentra en Tudela de Duero.

Rocío es natural de León, aunque lleva media vida en Valladolid y 12 años afincada en el municipio tudelano. Su sueño siempre fue estudiar Bellas Artes, pero por diversos motivos no pudo cumplirlo y optó por hacer un módulo de imagen y sonido y otro de maquillaje y caracterización. Pronto empezó a trabajar en una gran cadena de supermercados, donde permaneció 13 años y donde adquirió experiencia en diferentes secciones y puestos. Ha sido cajera, reponedora y responsable de sección, trabajos todos ellos que le permitían hacer aquello que más le gustaba, estar en contacto directo con el público. «Hubo cambios en la dirección y empecé a intuir que podía perder mi puesto. Decidí que, llegado el momento, la mejor opción era el autoempleo. Quería montar una tienda y quería hacerlo en mi pueblo, para poder conciliar con mayor facilidad. Aquí no hay oferta de este tipo de negocios y vi que había un gran mercado potencial», cuenta esta joven que encontró en las franquicias la mejor salida a su situación. «Contacté con distintas franquicias, pensé que de esta manera todo me resultaría mucho más sencillo y tendría más apoyo que haciéndolo por mi cuenta, ya que carecía de experiencia previa. Enseguida me decidí por 9Noventay9, porque desde el primer momento confiaron en mí, me dieron un gran asesoramiento y me pusieron en contacto con otros franquiciados, algo muy importante para mí», relata.

Búsqueda de local

Tal y como se temía, el pasado mes de agosto Rocío pasó a engrosar las listas del paro, pero su carácter emprendedor y su buena predisposición le hicieron ver la nueva situación como una oportunidad para avanzar profesionalmente. Enseguida comenzó con los trámites para la puesta en marcha de su negocio. Lo primero fue buscar un local adecuado y en cuanto lo tuvo, capitalizó su prestación por desempleo y firmó el contrato con la franquicia que había elegido. «Todo fue rodado. Desde el Ayuntamiento de la localidad me facilitaron todos los permisos necesarios para abrir lo antes posible», señala esta emprendedora. Participó en el curso de Red Talento Empleo, impartido en Tudela de Duero, donde, además de encontrar un excelente asesoramiento de la mano de los mejores profesionales, creó una red de contactos con otros emprendedores que estaban en su misma situación. Rocío, que se está beneficiando de la reducción en la cuota de autónomos, solicitó una ayuda en el Instituto para la Competitividad Empresarial de la Junta de Castilla y León y está pendiente de su resolución.

De cerca Emprendedora: Rocío Carbajo Fernández (34 años ).- Grado Medio de Imagen y Sonido. Inicio de la actividad: 30 de noviembre de 2018. Contacto: C/ Salegar, 1 – Local 5 – 47320 Tudela de Duero (Valladolid) – Telf.: 983 651 799

Gracias a un convenio existente entre la central de su franquicia y el BBVA, Rocío se ha podido beneficiar de unas condiciones excepcionales en el préstamo que solicitó para afrontar los gastos derivados de la puesta en marcha de la tienda. «Trabajo con la oficina de Tudela de Duero, donde el trato es muy cercano y me han dado un gran asesoramiento, también a la hora de abrir la cuenta de empresas y de contratar el servicio de TPV», cuenta.

La reforma del local la llevó a cabo con gran ayuda familiar. Ha conseguido crear un espacio único, moderno, en el que cada detalle cuenta y que está muy pensado para que sus clientes puedan disfrutar de una gran experiencia de compra. En su tienda, Rocío vende artículos de moda femenina y complementos low cost a tres únicos precios, 9,99 euros, 19,99 y 29,99 , algo que supone un auténtico reclamo para la clientela. «Ofrezco una gran variedad de estilos, siempre de última tendencia y a precios muy económicos. Siempre da tranquilidad conocer de antemano los precios antes de entrar en una tienda», afirma.

El público de Tudela de Duero es muy amplio, por ello, Rocío intenta abarcar todos los estilos, desde juvenil a señora, pasando por ropa premamá y también tallas grandes en su sección curvy. «Trato de asesorar a mis clientes ayudándoles a elegir aquello que mejor les sienta. Me gusta mucho la moda y siempre estoy buscando nuevas tendencias y looks, para ello me inspiro en diferentes blogueras e influencers», dice esta tudelana.

Primera experiencia

Para Rocío, ésta era su primera experiencia gestionando una tienda de ropa y desde la franquicia le pusieron las cosas muy fáciles, incluso a la hora de realizar el primer pedido de mercancía, el más complicado. «Estoy viendo cuáles son los gustos de mis clientes, los artículos más solicitados y los más vendidos, para poder hacer yo sola a partir de ahora los siguientes pedidos. Estos primeros meses han superado todas mis expectativas», dice. «Me siento realmente contenta. Reconozco que antes, como empleada, era ajena a los problemas de gestión que conlleva una empresa. Ahora, esos problemas me los llevo a casa, pero las satisfacciones son mucho mayores, sobre todo, porque me permite conciliar y estoy haciendo algo que me encanta. Además, creo que es beneficioso para Tudela de Duero, porque ahora los vecinos no tienen necesidad de desplazarse para comprar moda a los mejores precios», concluye muy satisfecha.