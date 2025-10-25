El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Miembros de la Asociación Papageno presentan el grupo de acompañamiento en Valladolid. Carlos Espeso

Valladolid

Empieza a funcionar un grupo para acompañar el duelo de familiares de fallecidos por suicidio

Es una iniciativa gratuita e impulsada por Papageno, asociación con experiencia en Andalucía y Galicia, para afrontar una pérdida que carga con prejuicios, estigmas y culpas

Susana Escribano

Susana Escribano

Valladolid

Sábado, 25 de octubre 2025, 14:01

Comenta

El día después del suicidio de una hija, un padre, un hermano, una compañera de vida hay que seguir adelante, respirando, y ese un momento ... extremadamente doloroso. A partir de diciembre, en Valladolid, se va a poner en marcha un grupo de apoyo a personas en duelo por suicido que van a dirigir profesionales de la Asociación Papageno. Es una actividad gratuita con la que aterriza en Castilla y León esta entidad, que acompaña a familiares de personas que han muerto por esta causa en una decena de grupos en Andalucía, principalmente, pero también en Galicia. En noviembre habrá una reunión 'on line' y en diciembre echará a andar presencialmente en Valladolid, pero abierto a participantes de toda Castilla y León.

