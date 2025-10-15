El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Diego Arenales en Souq Waqif, la zona vieja de Doha El Norte

Vallisoletanos por el mundo

«Emigrar no es solo cambiar de lugar, es cambiar de rutina, de entorno, de cultura y de hábitos»

Tras casi 20 años en Reino Unido, Diego Arenales Sanz, del barrio de La Rondilla, vive desde agosto en Doha (Qatar), donde trabaja como profesor de español y literatura en un colegio internacional de Qatar Airways

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Miércoles, 15 de octubre 2025, 07:25

Comenta

Nacido en Valladolid en 1980, en el barrio de La Rondilla, Diego Arenales siempre quiso dedicarse a mejorar la vida de las personas. Por eso, ... estudió Trabajo Social en la Universidad de Valladolid y Sociología en la de Salamanca. Trabajó con diversas minorías étnicas y en programas de juventud, y también como socorrista en una piscina cubierta, hasta que pronto decidió probar suerte lejos de España. «Sentí que necesitaba otras experiencias y una exposición internacional que me permitiera crecer tanto personal, como profesionalmente», comenta. Así, en 2005 emigró a Reino Unido. «Tenía mucha curiosidad y a la vez, deseaba buscar nuevas oportunidades. Quería mejorar mi nivel de inglés, como otros tantos jóvenes. Empecé trabajando en hoteles y otros empleos poco cualificados, pero poco a poco descubrí que la educación era otra pasión que quería explorar», comenta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un arrollamiento entre Olmedo y Valdestillas provoca retrasos en la línea Madrid-Valladolid
  2. 2 Reabierta por completo la vía de alta velocidad entre Madrid y Valladolid tras cinco horas cortada
  3. 3

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  4. 4 Búscate en las fotos de los aficionados del España-Bulgaria
  5. 5

    Urbanismo da vía libre a una zona para hasta 70 chalés pareados junto a la factoría de Renault
  6. 6

    Triplica la tasa de alcohol y se estampa contra el nuevo quitamiedos de Arco de Ladrillo
  7. 7

    Un accidente en la rotonda de Vallsur causa importantes retenciones en Valladolid
  8. 8 Los padres de Esther López piden 39 años de cárcel por el asesinato y 500.000 euros de indemnización
  9. 9 Vuelca un coche tras colisionar con una furgoneta en la avenida de Zamora
  10. 10

    Una médica reanima a un ciclista que entró en parada tras chocar contra un turismo en Parquesol

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla «Emigrar no es solo cambiar de lugar, es cambiar de rutina, de entorno, de cultura y de hábitos»

«Emigrar no es solo cambiar de lugar, es cambiar de rutina, de entorno, de cultura y de hábitos»