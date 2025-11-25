Villalón y el pionero del cubismo

Enrique Berzal Valladolid Martes, 25 de noviembre 2025, 06:56 Comenta Compartir

Cuando falleció en Boulogne-sur-Seine, en las afueras de París, el 11 de mayo de 1927, con solo cuarenta años, Guillermo de Torre, uno de los más profundos conocedores del arte de vanguardia, no pudo por menos que exclamar: «¡Malogrado Juan Gris! Con Picasso y Falla era uno de los españoles que -menospreciados, mal valorados entre nosotros- más bien han hecho a España en París, aportando algo de nuestro espíritu a la formación del espíritu nuevo en las artes modernas». El Juan Gris que ha pasado a la historia como uno de los pioneros del cubismo, artista de proyección y fama internacionales, se llamaba en realidad José Victoriano Carmelo Carlos González Pérez y tenía profundas raíces castellanas. Así lo demostró hace diez años su sobrina-nieta Ana González Batiste-Alentorn en el libro 'Villalón: la raíz castellana de Juan Gris', publicado por el Ayuntamiento de esta localidad vallisoletana.

En efecto, su padre, Gregorio González Rodríguez, era un villalonés nacido en 1842 e hijo, a su vez, de un abogado famoso del pueblo, Miguel González Población. Casado -ya mayor- con la malagueña de origen vasco Isabel Pérez-Berrocal Barsategui, fue padre de catorce hijos, el decimotercero de los cuales sería el afamado pintor. Tras unos años en Villalón, el matrimonio emigró a Madrid y en 1881 (otras crónicas señalan que fue en 1862) fundó una próspera papelería y tienda de regalos que se anunciaba como «G. González Rodríguez». Situada en el número 3 de la calle Carretas y especializada en la venta de grabados, dibujos, litografías y plumas estilográficas, era, además, proveedora de la Casa Real. En 1910, la papelería fue adquirida por un nuevo propietario, Pablo Bargueño Hernández, adoptando entonces el famoso nombre de «Papelería Bargueño» y manteniéndose en pie durante más de cien años.

Es muy probable, por tanto, que el pequeño José Victoriano, que nació en Madrid en 1887, diera sus primeros trazos en el papel timbrado de la papelería paterna, seguramente en la trastienda. Luego, entre 1902 y 1905, inició los estudios básicos de Ingeniería en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid, antes de recibir clases de pintura de manos de José Moreno Carbonero, maestro también de Picasso y Dalí. Siguiendo el consejo del pintor Daniel Vázquez Díaz, en septiembre de 1906 se trasladó a París, instalándose, ni más ni menos, que en el célebre número 13 de la Place Ravignan, en Montmartre, en el destartalado edificio del «Bateau Lavoir» donde vivía y tenía su estudio Pablo Picasso. De este modo, el joven pintor, que hasta 1911 trabajó como ilustrador en varias revistas firmando ya como «Juan Gris», asistió a la génesis del cubismo, del que terminaría siendo el más preclaro y puro representante.

Arriba, obra de Juan Gris expuesta en 2015 en el Museo Esteban Vicente. Abajo, su famoso retrato de Picasso y fotografía del pintor. EL NORTE

Su primera exposición la realizó en enero de 1912 en la Galería Clovis Sagot; meses después participó en la muestra la Section d'Or y firmó un importante contrato con Daniel-Henri Kahnweiler, al que seguiría otro con el también marchante Léonce Rosenberg. Ya entonces, Guillaume Apollinaire, autor de la decisiva 'Méditations Esthéthiques. Les peintres Cubistes', le había calificado como «el hombre que ha meditado sobre todo lo moderno, [...] el artista pintor que no quiere concebir más que estructuras nuevas, que no querría dibujar ni pintar otra cosa que formas materialmente puras». Varias exposiciones, entre las que destacaría la de 1919 en la Galerie L'Effort Moderne, su primera individual, y una conferencia en La Sorbona, en 1924, sobre las posibilidades de la pintura, donde expuso su propia concepción del arte, le proyectaron a nivel europeo.

Según los entendidos en la obra de Gris, su marca de identidad y su principal aportación al cubismo fue el llamado «papier collé», una técnica basada en recortes de cartón y papel, muchas veces de periódicos, que se pegan sobre el lienzo para combinarse con el pigmento. Además, aunque profundamente enraizado en la estética del movimiento liderado por Pablo Picasso y Georges Braque, a diferencia de ellos nunca empleó por completo la paleta neutra, sino que apostó siempre por el color. Entre sus obras más relevantes destacan el 'Retrato de Pablo Picasso' (1912), 'Naturaleza muerta con una guitarra' (1913), 'La mesa del músico' (1914), 'Retrato de Josette Gris' (1916), 'Bodegón con mantel a cuadros' (1915), 'Arlequín con guitarra (1919) y 'Guitarra y periódico'. Tras su prematura muerte, ocurrida tras varias crisis de uremia, su obra comenzó a ser más conocida en España.

Reporta un error