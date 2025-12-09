El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Edificio en el número 26 de la calle Santiago.

Edificio en el número 26 de la calle Santiago. A. Mingueza
Valladolid, piedra sobre piedra

El edificio curvo de la calle Santiago de los Almacenes Simeón

Levantado a finales de los años treinta del siglo XX, el inmueble es obra del arquitecto asturiano Ramón Pérez Lozana

Sonia Quintana

Sonia Quintana

Valladolid

Martes, 9 de diciembre 2025, 06:57

Comenta

Situado en el número 26 de la calle Santiago, el inmenso inmueble, esquina con Doctrinos, es obra del asturiano Ramón Pérez Lozana (Oviedo, 1889) quien, ... durante muchos años, desarrolló su actividad como arquitecto en Valladolid. Pérez Lozana, autor entre otros en la ciudad de los edificios de los Cinema Capitol, Mantería (antes Lafuente), Roxy y Teatro Carrión, proyectó para esta céntrica parcela de 854 metros cuadrados un inmueble de corte racionalista, con chaflán curvo hacia la intersección Santiago‑Doctrinos y una altura muy superior a los edificios decimonónicos inmediatos, lo que le dio gran protagonismo en la perspectiva de la calle.

