Conspiración militar contra la Reina

Qué ocurre?», «¿qué está pasando?», «¿a qué se debe tanta agitación?» La inquietud se podía palpar entre el público congregado en el Campo Grande aquel 22 de junio de 1866. Estaba previsto que la banda del regimiento de África interpretase «Méndez Núñez o el Bombardeo del Callao» cuando, de pronto, sin previo aviso, se anunció su cancelación.

En su lugar, a las once de la noche, el gobernador Manuel Somoza repartió un «Boletín Extraordinario», cuyo contenido no tardaría en generar alarma entre buena parte del vecindario. Alertaba sobre la intentona revolucionaria ocurrida durante la tarde, en Madrid, y llamaba a los vallisoletanos a frenar a los sediciosos y a secundar, por tanto, al Gobierno de la Unión Nacional:

«Me es muy conocida vuestra proverbial sensatez, y cuento con vuestro apoyo para sostener el orden, la libertad y vuestros intereses. Cuento, además, con la fuerza pública necesaria para destruir á cuantos revoltosos se presenten, y con una fuerza de voluntad que no sabe ceder ante ninguna exigencia y que espero no me abandone hasta no dejar muy alto el principio de autoridad, por más doloroso que me sea la lucha con que se provoca a vuestro Gobernador».

¿Qué había ocurrido? El madrileño cuartel de San Gil albergaba un regimiento cuyos sargentos se hallaban irritados por no poder ascender a oficiales. Aprovechando tal malestar, conspiradores demócratas y progresistas, liderados por el capitán Baltasar Hidalgo de la Quintana, manipularon intensamente a parte de la tropa para que secundase el pronunciamiento planeado por Prim para el día 26. El objetivo no era otro que derrocar al Gobierno de la Unión Nacional, liderado por O«Donnell, y, de paso, expulsar a la Reina.

Sin embargo, el 22 de junio de 1866, cuatro días antes de lo pactado, los sargentos de San Gil se amotinaron por su cuenta y asesinaron a doce jefes y oficiales. Aunque se levantaron barricadas en su apoyo, ningún regimiento secundó la revuelta. El general Serrano se encargó de recorrer los cuarteles para evitar que apoyaran la sublevación, y él mismo se puso al frente de las tropas gubernamentales.

Los soldados hicieron frente a las barricadas y al intenso tiroteo desde las ventanas, cercaron y atacaron el cuartel de San Gil y sofocaron la revuelta. El resultado no pudo ser más trágico: numerosos muertos y heridos y cientos de prisioneros. Los sesenta y seis cabos y sargentos de San Gil fueron fusilados el día 25; O«Donnell perdió la confianza de la Reina y fue obligado a dimitir. En Valladolid apenas hubo movimientos sospechosos, a pesar de que los conspiradores habían pensado en convertirla en el epicentro del levantamiento en Castilla la Vieja.

En Valladolid, el día 21

Progresistas y demócratas habían planificado la rebelión vallisoletana para el día 21, acaudillada por tres líderes de renombre: el brigadier Martín Rosales, el coronel Amable Escalante y el vallisoletano Lagunero. Sin embargo, una serie de torpezas dieron al traste con todo: a lo más que se llegó fue a una intentona, promovida por Escalante y Lagunero el día 22, secundada por paisanos y fácilmente abortada.

El gobernador y capitán general se apresuraron a publicar un Bando en el que el primero resignaba sus funciones a la máxima autoridad militar para mejor preservar el orden social; en dicho Bando, el capitán José Orozco declaraba el estado de sitio advirtiendo de que «serán juzgados por el Consejo de Guerra ordinario, con arreglo a la ley de 17 de abril de 1821 los reos de los delitos de rebelión y sedición y los demás comprendidos en la misma».

Ese mismo día, 22 de junio de 1866, el Ayuntamiento publicó una alocución que animaba a los ciudadanos a «contribuir poderosamente al mantenimiento del orden, haciendo que con un prudente desprecio de los agitadores, las turbas incendiarias dispuestas á explicar sus sangrientas iras, como acostumbran, queden sumidas en el silencio por el justo temor de las leyes».