Camilo José Cela Conde: '¿Conduce necesariamente a la libertad la teología de la liberación?'

El único hijo del último Premio Nobel de Literatura español nació en Madrid en 1946. Estudió Filosofía y se doctoró por la Universidad de Barcelona en 1978. Fue catedrático de Filosofía en la Universidad de las Islas Baleares. Fue decano de esa facultad entre 1983 y 1989. La antropología y la evolución humana han centrado su labor investigadora.

Ha colaborado con diversos medios como columnista. El 2 de enero de 1986, en El Norte firmó '¿Conduce necesariamente a la libertad la teología de la liberación?'. Así comenzaba: «Si tenemos que hacer a los especialistas en asuntos de religión, es toda una nueva idea de la Iglesia católica como «iglesia de la cruz» y no como «pueblo de Dios» la que se ha impuesto...».

Su andadura como escritor comenzó en 1975 con 'El reto de los halcones'. En 1989, un día después de que su padre recibiera el Nobel, publicó 'Cela, mi padre', obra que reeditó en 2002 añadiendo el capítulo 'Los años oscuros', los que vivió sin él, entre 1989 hasta que su progenitor falleció. En 2002 ganó el premio Fernando Quiñones por su novela 'Como bestia que duerme'.