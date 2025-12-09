Atentado anarquista contra los reyes

Ángela Gago Valladolid Martes, 9 de diciembre 2025, 07:37 Compartir

«Un unánime movimiento, espontáneo y vigoroso, de indignación, ha agitado ayer a todos los espíritus españoles; la condenación enérgica contra el criminal atentado anarquista, que ha manchado con sangre la fiesta nupcial del soberano español; que ha entenebrecido con sombras de dolor la alegría con que la nación asistía a la realización de los anhelos amorosos del monarca». Así empezaba el texto con el que El Norte de Castilla informó, el 2 de junio de 1906, sobre el atentado anarquista ocurrido al paso de la comitiva de la boda real de Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg.

«No hay disculpa, no hay siquiera explicación para estos crímenes del anarquismo, en que esos degenerados, sedientos de sangre, lanzan el terrible instrumento de muerte, para sembrarla aterradora en la multitud, a ciegas, locamente, mezclando en la brutal siega de vidas, reyes y obreros, nobles y artesanos, niños y soldados», continuaba la crónica del decano de la prensa diaria española.