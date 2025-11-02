Una cantera de economistas que cumple 50 años

Enrique Berzal Valladolid Domingo, 2 de noviembre 2025, 18:35 Comenta Compartir

Cuando el 23 de octubre de 1982 se puso la primera piedra de la actual Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, sus estudios llevaban impartiéndose durante seis cursos; primero en el Instituto Nevares de Estudios Agrícolas (INEA) y, de manera inmediata, en las dependencias del Seminario Menor. Todo era consecuencia de la petición de la Universidad de Valladolid al Ministerio de Educación y Ciencia de crear la Facultad a tenor del elevado número de alumnos del distrito universitario que deseaban cursar estos estudios. La aprobación, publicada en el BOE de 4 de septiembre de 1974, era el pistoletazo de salida de unos estudios superiores que ahora cumplen 50 años, aniversario que se celebrará con diversos actos.

Pero para llegar a aquel 23 de octubre de 1982 fue necesario modificar la ubicación planteada inicialmente en el Plan General de Ordenación Comarcal aprobado en 1970 por el Ministerio de la Vivienda (el famoso «Plan Mesones» por el apellido de su arquitecto), pues este había reservado a la Facultad la parcela donde hoy se encuentra el estadio de fútbol, más alguna más en Zaratán (zona sur y oeste de la ciudad). Fue el primer gobierno municipal de la democracia, presidido desde abril de 1979 por el socialista Tomás Rodríguez Bolaños e impulsor de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el que estableció las nuevas facultades en la zona este, en terrenos colindantes con los barrios de Belén y Pilarica. Por eso, como señalaba la noticia publicada al día siguiente en El Norte de Castilla, la primera piedra de la futura Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales se colocó «a la derecha de la carretera de Renedo, en la confluencia con el cauce del río Esgueva» (actual Campus Esgueva). El acto lo presidió el entonces rector de la Universidad de Valladolid, Justino Duque, primer decano comisario de la Facultad, a quien acompañaban el alcalde, el decano Fernando Rodríguez Artigas, el equipo rectoral y otras autoridades.

En aquellos 15.000 metros cuadrados cedidos por el Ayuntamiento a la Universidad se levantaría el nuevo edificio, proyectado por los arquitectos Salvador Gayarre Ruiz de Galarreta, Tomás Domínguez del Castillo y Juan Carlos Martín Baranda, y presupuestado en 453.741.080 pesetas (algo más de 2,7 millones de euros). Además, según la información periodística, estaría listo en veinte meses, por lo que podría albergar las clases en el curso 1984-1985. En ese mismo acto, Duque fue nombrado decano honorario perpetuo de la Facultad. «Consta de tres plantas, dieciséis departamentos; a los extremos del edificio se sitúan el Aula Magna y un anfiteatro al aire libre, en el que se colocará una escultura de Vicente Larrea [titulada 'Códice 4']. La parte central está reservada para una gran biblioteca de varias plantas a la que tendrán acceso todos los departamentos de la Facultad», puntualizaba la información. Hasta su construcción, las clases se impartieron primero en las dependencias de INEA y luego, inmediatamente, en el Seminario Menor.

Arriba, vista aérea del proceso de construcción de la Facultad. Abajo, el edificio actual y visita del ministro de Defensa, Narcís Serra. ARCHIVO MUNICIPAL

La nueva -y actual- Facultad se estrenó el 10 de abril de 1985 con casi 2.500 alumnos, 68 profesores y 15 trabajadores de administración y servicios. Los primeros egresados lo fueron en la Licenciatura de Ciencias Económicas y Empresariales (sección empresa o sección económicas), a la que siguieron la Licenciatura en Administraciones de Empresas y la Licenciatura en Economía, y los segundos ciclos de Investigación y Técnicas de Mercado y Ciencias Actuariales y Financieras. En la actualidad, la Facultad ofrece cuatro títulos universitarios de grado, dos programas de doble titulación, tres dobles títulos internacionales, tres de máster y dos programas de doctorado. En su medio siglo de vida, han pasado por su dirección once decanos: Justino Duque Domínguez (1975-1977), Julio García Villalon (1977-1980), Fernando Rodríguez Artigas (1980-1986), Ángel García Sanz (1986-1989), Juan Hernangómez Barahona (1989-1992), José Miguel Rodríguez Fernández (1992-2000), Ángel Marina García-Tuñón (2000-2004), Josefa Eugenia Fernández Arufe (2004-2011), Jesús María Gómez García (2011-2012), José Antonio Sanz Gómez (2012-2021) y, desde marzo de 2021, María Valle Santos Álvarez.

Promotora de ocho doctores honoris causa -Felipe Ruiz Martín (1985), Enrique Fuentes Quintana (1990), James M. Buchanan (1996), Juan Velarde Fuertes (2000), José Ángel Sánchez Aisain (2001), Josep Fontana i Lázaro (2011), Álvaro Cuervo García (2023) y Josep Borrell Fontelles (2024)-, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales proyecta celebrar su medio siglo de existencia con un acto homenaje para el personal de la Facultad, el 17 de diciembre, un evento dedicado a la mujer en la economía, en febrero de 2026, al que han invitado a S.M. la Reina Leticia, y, ya en el segundo cuatrimestre, conferencias de temáticas relacionadas con las distintas áreas de conocimiento que están vinculadas a la Facultad, y una sesión con estudiantes dedicada al deporte.