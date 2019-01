Del ejército al sector de la peluquería canina

Los animales, al igual que las personas, requieren de cuidados de higiene y de belleza. Consciente de ello, la joven vallisoletana decidió dejar su trabajo en el ejército para cumplir su sueño de ser peluquera canina. En abril de 2017 puso en marcha Cuquican, en el barrio de Parquesol, un centro de peluquería y estética para perros, donde el trato personalizado, para dueño y mascota, es lo más importante.

Laura siempre ha sido una apasionada del deporte, especialmente del piragüismo de velocidad. Quizá por ello se sentía atraída por los trabajos que requerían un esfuerzo físico. Con tan sólo 18 años entró en el ejército, donde permaneció nueve años en los cuales asistió a dos misiones en el extranjero. «Estaba feliz en el trabajo, sin embargo, no me veía en el ejército el resto de mi vida».

Así que pensé que había llegado el momento de estudiar algo que también me encantaba, la peluquería», cuenta. Tras barajar distintas academias, fue su amigo Juan el que le dio la idea de aunar sus dos pasiones, la peluquería y los perros, y así lo hizo. Pidió una excedencia en el trabajo y empezó a cursar los estudios de peluquería canina en Nexo, con prácticas en Zapp Pet Shop de Parque Alameda. «Me di cuenta de que no me había equivocado, que aquello era a lo que quería dedicar el resto de mi vida profesional», cuenta. Por ello, al terminar, se fue a Madrid a hacer un curso de perfeccionamiento. Tenía claro que en cuanto se viera preparada, montaría su propio negocio.

«Hice el curso CREA para emprendedores de la Agencia de Innovación del Ayuntamiento de Valladolid, que me vino realmente bien para adquirir nociones sobre marketing, atención al cliente y técnicas de venta. Yo venía del ejército y desconocía por completo el mundo de la empresa. Además, me ayudaron con el desarrollo del plan de empresa», añade esta joven.

Antes había encontrado el local adecuado para poner en marcha su proyecto empresarial. En Parquesol, tal y como ella había soñado. «Es un barrio con mucha alegría, con zonas muy amplias y transitadas y en el que mucha gente tiene mascota. Tenía que ser aquí, y encontré el espacio que necesitaba. No fue necesario hacer una gran reforma y enseguida lo tuve listo», prosigue Laura, que se benefició de la subvención CREA del Ayuntamiento por valor de 1.500 euros y también de una ayuda para jóvenes emprendedores de la Junta de Castilla y León, de 3.000 euros.

En Cuquican, Laura ofrece servicios de aseo, peluquería y estética canina. También cuenta con una pequeña tienda en la que vende juguetes, snacks, collares, ropa, camitas y productos cosméticos y herramientas de peluquería para que los clientes puedan mantener a sus canes siempre limpios. Adora los animales, especialmente los perros, por ello, con cada mascota consigue crear un fuerte vínculo haciendo que ésta disfrute durante lo que dura el servicio.

Laura ha conseguido crear un espacio totalmente higiénico, agradable y relajado. «Siempre trabajo con cita previa para que las esperas sean mínimas. No obstante, tengo un pequeño recinto para que los perros puedan esperar a que lleguen sus dueños a recogerlos de forma cómoda para ellos. Es como una pequeña guardería, ya que no me gusta tenerles en jaulas», informa esta peluquera canina.

Cuquican Emprendedora. Laura Blasco Velasco (31). Peluquera canina. Fecha de inicio de la actividad. 10 de abril de 2017 Contacto. Calle Juan Martínez Villergas, 6 –47 014 Valladolid. Telf: 615 787 761 y 983 448 421.

En vista de que cada can es diferente, Laura ofrece un servicio y unos productos adecuados a las necesidades de cada uno, según su raza, tamaño, tipo de pelo y otras características especiales. En una sala adaptada cepilla a cada animal para quitarle los nudos del pelo antes de pasar al baño. Ella opina que un perro limpio es un perro más feliz, por ello trabaja con mucho tacto intentando que este proceso sea lo más placentero y agradable posible. En Cuquican se da un servicio completo, que incluye corte de uñas, limpieza de orejas, de glándulas anales y de almohadillas. «Todos los productos que utilizo son especiales para cada tipo de pelo y también mascarillas que cuidan el PH de la piel. En las próximas semanas, además, incorporaré un nuevo servicio de ozonoterapia, para mantener limpia la piel del animal. Es idóneo para perros con dermatitis u otros problemas dérmicos. Sirve para recuperar mantos dañados y para la destrucción de virus, bacterias y hongos», informa.

Esta experta peluquera canina aconseja un buen mantenimiento en el domicilio y llevar a los perros a la peluquería cada 1 ó 2 meses. «El animal sufre más cuanto más largo está el pelo. La mayoría de los clientes buscan un corte tradicional y cómodo para sus mascotas. Algo que no de mucho trabajo de mantenimiento en casa. Pero también los hay que prefieren cortes más creativos y especiales. Las opciones son infinitas y se puede hacer prácticamente de todo en el pelo de un perro, por ejemplo, teñir, poner extensiones de colores, trenzas, coletas… las opciones son muy variadas», dice.

Esta emprendedora vio un importante nicho de mercado con gran potencial de crecimiento y está muy satisfecha de la decisión tomada. «En Valladolid todavía es un sector que no está muy desarrollado aunque es cierto que los dueños de los perros, cada vez se preocupan más de sus cuidados. El ritmo de vida actual nos deja muy poco tiempo libre para dedicárselo a nuestras mascotas, y acudir a una peluquería canina es la opción ideal para no tener que realizar esta labor en casa, que a veces, resulta complicada», concluye.