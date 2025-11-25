Los economistas auguran «grandes oportunidades» en 2026 que «pasan por modernizar procesos y mejorar la gestión empresarial»

El Norte Valladolid Martes, 25 de noviembre 2025, 10:50 Comenta Compartir

El presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora, Ecova, Juan Carlos de Margarida, vaticinó este martes que 2026 no solo plantea «retos importantes, también grandes oportunidades, que pasan por modernizar procesos, reducir incertidumbre y mejorar la gestión empresarial». «En definitiva, el economista debe guiar con rigor técnico y visión estratégica».

Lo dijo durante su intervención en el XIV Día del Economista, que se celebró con una jornada en la sede del Consejo Económico y social de Castilla y León en Valladolid. En su opinión, recogida por Ical, «el trabajo del economista trasciende la contabilidad, la auditoría o la fiscalidad, pues interpreta el entorno económico, evalúa el riesgo, diseña soluciones y acompaña a empresas y particulares para que sus decisiones sean sólidas, sostenibles y eficientes».

La jornada fue inaugurada por el presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Enrique Cabero, que destacó «la gran relevancia de la función de los economistas para el desarrollo del bienestar en el marco del Estado social y democrático de Derecho». «La complejidad de la coyuntura socioeconómica exige el mayor conocimiento de la realidad, la mejor comprensión de los muchos factores que interactúan en los distintos contextos, así como la búsqueda de las políticas más acertadas acordes con el interés general», valoró. También dedicó unas palabras a los más de 150 economistas asistentes el delegado especial de la Agencia Tributaria en Castilla y León, César Pintado.

Durante la jornada se abordarán diversos temas, como la actualidad normativa tributaria y los últimos criterios jurisprudenciales por parte de Agustín Fernández, presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales del Consejo de Economistas de España (CGE); las novedades en economía forense por Bárbara Pitarque, vicepresidenta 2º del Registro de Economistas Forenses del CGE; las novedades en materia laboral y Seguridad Social por parte de Jesús Fernández Bravo, presidente del Registro de Economistas Asesores Laborales del CGE; así como la situación de los derechos de los contribuyentes por Jesús Rodríguez, presidente del Consejo para la Defensa del Contribuyente.