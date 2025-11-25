El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del Ecova, Juan Carlos de Margarida (derecha), y el presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Enrique Cabero. Leticia Pérez/Ical

Valladolid

Los economistas auguran «grandes oportunidades» en 2026 que «pasan por modernizar procesos y mejorar la gestión empresarial»

El presidente del colectivo, Juan Carlos de Margarida, destaca durante la celebración del Día del Economista que deben «guiar con rigor técnico y visión estratégica»

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 25 de noviembre 2025, 10:50

Comenta

El presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora, Ecova, Juan Carlos de Margarida, vaticinó este martes que 2026 no solo plantea «retos importantes, también grandes oportunidades, que pasan por modernizar procesos, reducir incertidumbre y mejorar la gestión empresarial». «En definitiva, el economista debe guiar con rigor técnico y visión estratégica».

Lo dijo durante su intervención en el XIV Día del Economista, que se celebró con una jornada en la sede del Consejo Económico y social de Castilla y León en Valladolid. En su opinión, recogida por Ical, «el trabajo del economista trasciende la contabilidad, la auditoría o la fiscalidad, pues interpreta el entorno económico, evalúa el riesgo, diseña soluciones y acompaña a empresas y particulares para que sus decisiones sean sólidas, sostenibles y eficientes».

La jornada fue inaugurada por el presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Enrique Cabero, que destacó «la gran relevancia de la función de los economistas para el desarrollo del bienestar en el marco del Estado social y democrático de Derecho». «La complejidad de la coyuntura socioeconómica exige el mayor conocimiento de la realidad, la mejor comprensión de los muchos factores que interactúan en los distintos contextos, así como la búsqueda de las políticas más acertadas acordes con el interés general», valoró. También dedicó unas palabras a los más de 150 economistas asistentes el delegado especial de la Agencia Tributaria en Castilla y León, César Pintado.

Durante la jornada se abordarán diversos temas, como la actualidad normativa tributaria y los últimos criterios jurisprudenciales por parte de Agustín Fernández, presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales del Consejo de Economistas de España (CGE); las novedades en economía forense por Bárbara Pitarque, vicepresidenta 2º del Registro de Economistas Forenses del CGE; las novedades en materia laboral y Seguridad Social por parte de Jesús Fernández Bravo, presidente del Registro de Economistas Asesores Laborales del CGE; así como la situación de los derechos de los contribuyentes por Jesús Rodríguez, presidente del Consejo para la Defensa del Contribuyente.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ingresa en prisión el asesino de Eli por atracar a punta de cuchillo un salón de belleza de Delicias
  2. 2

    Los guardias civiles detenidos en la operación antidroga eran de Villacastín y San Rafael
  3. 3 Investigado tras sufrir un accidente, robar el coche del hombre que le rescató y volver a estrellarse
  4. 4

    La integración ferroviaria en Valladolid, suspendida indefinidamente
  5. 5 Trasladan a un hombre al Clínico de Valladolid tras ser apuñalado en Barrio España
  6. 6 Estos son los 27 quesos de Valladolid que triunfan en los prestigiosos World Cheese Awards
  7. 7 Tres menores detenidos en Valladolid por agredir y robar la mochila a otro joven
  8. 8 Sigue la reunión de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad
  9. 9 Mercadona abre su nuevo supermercado en Huerta del Rey y crea tres puestos de trabajo
  10. 10 Jordi González desvela el motivo de su retirada de la televisión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Los economistas auguran «grandes oportunidades» en 2026 que «pasan por modernizar procesos y mejorar la gestión empresarial»

Los economistas auguran «grandes oportunidades» en 2026 que «pasan por modernizar procesos y mejorar la gestión empresarial»