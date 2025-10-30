El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Galletas de perro de Ringo & Otto ambientadas en Halloween. Rodrigo Ucero

Valladolid

Dulces para la noche más terrorífica: desde gominolas para el 'truco o trato' hasta galletas para perros

Los comercios de la ciudad se suman a Halloween y elaboran productos ambientados en esta celebración

Ángela Zangróniz

Ángela Zangróniz

Valladolid

Jueves, 30 de octubre 2025, 19:41

Comenta

Huesos de santo, tartas, chucherías, galletas, castañas y pasteles de calabaza son algunos de los dulces que darán sabor a una de las celebeaciones más ... esperadas del año. Durante la noche de Halloween, infinidad de comercios locales y también hogares repartirán caramelos y gominolas a aquellos que decidan pasearse por las calles de la ciudad disfrazados de su personaje favorito de terror pidiendo el famoso 'truco o trato'. Si los dueños de las casas no aceptan el trato propuesto por los más pequeños y les dan gominolas, verán como estos hacen alguna travesura en la puerta de sus casas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  2. 2

    Irrumpe en mitad de clase y amenaza al profesor por «romperle» una ventana de su casa
  3. 3

    Un pueblo de Valladolid aplaza los festejos taurinos de este fin de semana por la dermatosis nodular contagiosa
  4. 4

    Un grupo de personas retiene al exhibicionista de Parquesol y facilita su identificación policial
  5. 5

    El Portugalete ridiculiza al Real Valladolid y le echa de la Copa
  6. 6 Tiendas y supermercados que abren en Valladolid el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos
  7. 7

    «Pagábamos 600 euros de alquiler al mes por habitación, pero era una estafa y nos han desahuciado»
  8. 8

    Ingresan en el Zambrana dos menores por atracar a golpes y navajas a tres personas
  9. 9

    Una queja por ruidos deriva en una reyerta multitudinaria con cuchillos en Barrio Belén
  10. 10 Las nueve pizzas de Castilla y León que buscan ser la mejor de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Dulces para la noche más terrorífica: desde gominolas para el 'truco o trato' hasta galletas para perros

Dulces para la noche más terrorífica: desde gominolas para el &#039;truco o trato&#039; hasta galletas para perros