Dulces para la noche más terrorífica: desde gominolas para el 'truco o trato' hasta galletas para perros

Huesos de santo, tartas, chucherías, galletas, castañas y pasteles de calabaza son algunos de los dulces que darán sabor a una de las celebeaciones más ... esperadas del año. Durante la noche de Halloween, infinidad de comercios locales y también hogares repartirán caramelos y gominolas a aquellos que decidan pasearse por las calles de la ciudad disfrazados de su personaje favorito de terror pidiendo el famoso 'truco o trato'. Si los dueños de las casas no aceptan el trato propuesto por los más pequeños y les dan gominolas, verán como estos hacen alguna travesura en la puerta de sus casas.

Los encargados de proporcionar estos dulces a los hogares de Valladolid son las tiendas de chucherías que en estas fechas adaptan sus productos a una temática más terrorífica y sangrienta. Este es el caso de la tienda de golosinas Jop!, que ofrece una infinidad de caramelos ambientados en Halloween, así como numerosos productos de decoración y regalo. La decoración de su escaparate es una pequeña muestra de la variedad de gominolas que pueden encontrar los más pequeños en su interior: «Estamos más enfocados a los niños», asegura Emma Pulgar, una de las encargadas de la tienda, ubicada en calle Mantería 5.

Ampliar Emma Pulgar con los productos de Halloween de Jop!. Rodrigo Ucero

A pesar de que sus principales clientes son los más pequeños, Pulgar reconoce trabajar durante estas fechas con empresas y centros educativos, ya que estos les piden algún detalle para regalar a los empleados y alumnos. No solo ofertan dulces para niños, sino que también «trabajamos con frutos secos, regalos, todo lo que te puedas imaginar, ahora de Halloween». Dependiendo de la época del año ofrecen unos productos u otros, ambientados en la temática de la festividad que corresponda.

Ahora, en Jop! ofrecen paquetes de diferentes precios y tamaños, desde cestas con formas de calabaza a banderillas hechas de dulces calaveras, arañas y cerebros. «Las chuches que más gustan son los dedos, los ojos y todo lo que lleve pica pica», asegura Pulgar. Esta tienda no se dedicará exclusivamente a vender golosinas durante la tarde del 31 de octubre, sino que los más pequeños podrán acercarse a pedir el 'truco o trato' e intentar conseguir alguno de los productos que ofrecen en la tienda.

Dulces para animales

No muy lejos de esa tienda se encuentra la empresa familiar Ringo&Otto. Este establecimieno no ofrece gominolas para los más pequeño,s sino que dispone de snacks para animales. Ubicada en calle Platerías número 8, vende diferentes productos para el cuidado de los más peludos. «Tenemos galletas para perros hechas de forma artesanal. Estas, por ejemplo, tienen patas de pollo», dice Isabel Domínguez que, frente a ella, tiene diferentes aperitivos en forma de calabaza, momia o tumba para que los perros también puedan disfrutar y formar parte de esta festividad. «También tenemos yogures de Halloween que llevan calabaza», explica.

Ampliar Isabel Domínguez de Ringo & Otto. Rodrigo Ucero.

No solo venden comida. «Aparte de esto, tenemos un concurso de fotos terroríficas de perros y gatos en Instagram», señala. Las votaciones para decidir cuál es la foto más espeluznante están en marcha a través de su cuenta de Instagram y ha tenido una gran acogida ente los clientes de la tienda. «Es un concurso muy divertido porque hacen fotos de los perros y gatos con los dientes fuera. Son fotos que generalmente no publicamos y las dejamos para Halloween». El animal que salga ganador del sorteo tendrá como premio un lote de snacks ambientados en la celebración y uno de los que se vende en la tienda normalmente. «El concurso está arrasando», asegura.