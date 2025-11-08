El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Inma Pulido, Raquel Fernández, de Arte Urbano (segunda por la izquierda), Amparo Fernández y la peluquera Olga García (cuarta). El Norte

Dos negocios de Valladolid reciben las 5 estrellas Michelin del mundo de la peluquería

El certamen de belleza profesional de referencia en España, Salón Look, ha acogido la entrega de los galardones

Sonia Quintana

Sonia Quintana

Valladolid

Sábado, 8 de noviembre 2025, 08:15

Son las estrellas Michelin de la peluquería y en su última edición, la de 2026, han recalado en dos establecimientos de Valladolid con su máximo ... galardón. Los Qhair, sello distintivo de calidad y profesionalidad, reconocen anualmente la labor de aquellos profesionales «que marcan la diferencia en el sector a través de su creatividad, innovación y compromiso con el cliente». Los salones vallisoletanos Arte Urbano (San Blas, 17) y Olga García Estilistas (Río, 10, Cabezón de Pisuerga) acaban de su sumar su quinta estrella. «Es un orgullo poder tener las 5 estrellas. Es una subida de nivel. No nos lo esperábamos. Ahora el reto está en mantenerlas. Son muchos los requisitos que hay que cumplir para tener esta Q de calidad y vamos a seguir trabajando en la misma dirección», explica la estilista Olga García, con 35 años de experiencia, cuyo salón cuenta con otros prestigiosos galardones del sector como el premio Pasarela Fígaro, además de varias nominaciones a los premios International Visionary Award y Peluquero Español del Año.

