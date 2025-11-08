Dos negocios de Valladolid reciben las 5 estrellas Michelin del mundo de la peluquería

Son las estrellas Michelin de la peluquería y en su última edición, la de 2026, han recalado en dos establecimientos de Valladolid con su máximo ... galardón. Los Qhair, sello distintivo de calidad y profesionalidad, reconocen anualmente la labor de aquellos profesionales «que marcan la diferencia en el sector a través de su creatividad, innovación y compromiso con el cliente». Los salones vallisoletanos Arte Urbano (San Blas, 17) y Olga García Estilistas (Río, 10, Cabezón de Pisuerga) acaban de su sumar su quinta estrella. «Es un orgullo poder tener las 5 estrellas. Es una subida de nivel. No nos lo esperábamos. Ahora el reto está en mantenerlas. Son muchos los requisitos que hay que cumplir para tener esta Q de calidad y vamos a seguir trabajando en la misma dirección», explica la estilista Olga García, con 35 años de experiencia, cuyo salón cuenta con otros prestigiosos galardones del sector como el premio Pasarela Fígaro, además de varias nominaciones a los premios International Visionary Award y Peluquero Español del Año.

«En nombre del comité de QHair expresamos nuestras más sinceras felicitaciones a los salones Arte Urbano y Olga García por alcanzar este prestigioso logro. Este reconocimiento no solo destaca su dedicación y compromiso por la excelencia, sino que también les abre nuevas oportunidades y refuerza la posición de su empresa en el mercado». Son palabras de Ariella Suárez, directora de Salon Space, corporación auditora y certificadora de Qhair, conocida como la guía Michelin de la peluquería española. El certamen de belleza profesional de referencia en España, Salón Look, ha acogido la entrega de estos galardones en Madrid.

«En Arte Urbano trabajamos el cabello con la delicadeza con la que un pintor se aproxima al lienzo, con la creatividad con la que un escultor maneja la arcilla. Nuestra labor no se limita a cortar, peinar y teñir. En nuestra peluquería damos forma a creaciones capilares totalmente personales que llevan nuestro sello, al tiempo que reflejan los gustos y la identidad de quien las luce». Es su 'leitmotiv'. «Este reconocimiento es un subidón, un chute. Estamos muy contentos. Somos el único salón de la ciudad que tiene las 5 estrellas y esto nos anima a seguir trabajando con más ganas aún porque queremos seguir manteniéndolas; cada año se revisan los baremos. Este año, además, ha sido una auditoría externa, ajena al sector, quien ha hecho el 'ranking'; por lo que nadie puede hablar de 'amiguismos' ni 'favoritismos'; así que estamos más contentos aún», añade Raquel Fernández, de Arte Urbano Peluquería.