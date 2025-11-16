El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Una ambulancia circula por Valladolid en una imagen de archivo. Carlos Espeso

Dos heridos en un accidente con cuatro vehículos implicados en Valladolid

El suceso se produjo de madrugada en la avenida de Salamanca, a la altura del Puente Colgante

El Norte

El Norte

Valladolid

Domingo, 16 de noviembre 2025, 11:19

Comenta

Cuatro vehículos implicados en un accidente en la avenida de Salamanca, eso es lo que identificó el alertante que dio aviso a los Servicios de Emergencias en la madrugada del sábado al domingo, a las 4:49 horas de la noche. El suceso se produjo a la altura del Puente Colgante, tras un choque por alcance que dejó cuatro turismos implicados, según informan desde el 112. El incidente dejó dos personas heridas tras las colisiones entre los vehículos.

Noticias relacionadas

Arde de madrugada un coche aparcado en una calle de Pajarillos

Arde de madrugada un coche aparcado en una calle de Pajarillos

Detenido en Valladolid un hombre con una orden de detención de Rumanía

Detenido en Valladolid un hombre con una orden de detención de Rumanía

Se trata de un hombre de 52 años que presentaba molestias en el cuello y un herido de 28 años con dolor en la mano y en la cara a causa del impacto del airbag, que saltó tras el choque. En el lugar se personó la Policía Municipal, la Policía Nacional y Emergencias Sanitarias, que envió recursos al lugar. Además, también se precisó la intervención de los Bomberos de Valladolid a causa de los líquidos que se vertían de los vehículos en la vía pública, los restos y el humo que salía de los vehículos implicados.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  2. 2 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Asturias en presencia de su familia
  3. 3

    Vandalizan un parque de Valladolid un mes después de su inauguración
  4. 4

    Isaac Sánchez, el vallisoletano que ha hecho del oro un fenómeno viral en redes: «Está en máximos históricos»
  5. 5

    La lluvia provoca un susto en el encierro de Traspinedo
  6. 6

    Un barrendero de La Rondilla muestra su hartazgo por la falta de civismo de algunos vecinos
  7. 7 Detenido un menor por intentar robar de un fuerte tirón el bolso a una anciana
  8. 8 Arde de madrugada un coche aparcado en una calle de Pajarillos
  9. 9 Renfe reducirá desde este domingo los tiempos de viaje entre Madrid, Segovia y Valladolid
  10. 10 Las cámaras que vigilan el tráfico en Valladolid: ¿sabes dónde están y hacia dónde enfocan?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Dos heridos en un accidente con cuatro vehículos implicados en Valladolid

Dos heridos en un accidente con cuatro vehículos implicados en Valladolid