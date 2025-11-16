Dos heridos en un accidente con cuatro vehículos implicados en Valladolid El suceso se produjo de madrugada en la avenida de Salamanca, a la altura del Puente Colgante

El Norte Valladolid Domingo, 16 de noviembre 2025, 11:19

Cuatro vehículos implicados en un accidente en la avenida de Salamanca, eso es lo que identificó el alertante que dio aviso a los Servicios de Emergencias en la madrugada del sábado al domingo, a las 4:49 horas de la noche. El suceso se produjo a la altura del Puente Colgante, tras un choque por alcance que dejó cuatro turismos implicados, según informan desde el 112. El incidente dejó dos personas heridas tras las colisiones entre los vehículos.

Se trata de un hombre de 52 años que presentaba molestias en el cuello y un herido de 28 años con dolor en la mano y en la cara a causa del impacto del airbag, que saltó tras el choque. En el lugar se personó la Policía Municipal, la Policía Nacional y Emergencias Sanitarias, que envió recursos al lugar. Además, también se precisó la intervención de los Bomberos de Valladolid a causa de los líquidos que se vertían de los vehículos en la vía pública, los restos y el humo que salía de los vehículos implicados.